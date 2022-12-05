Seçilmiş kadınlar ilklerin kadını Fatma Şahin ile buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıl dönümü dolayısıyla 81 vilayetten gelen seçilmiş kadınlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı, Seçilmiş Kadınlar Derneği (SEKADER) iş birliğinde 81 İlden gelen aralarında belediye meclis üyesi, muhtar ve kooperatif başkanlarının bulunduğu 110 kadın, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın ardından Gaziantep’te, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le buluştu. Gaziantep Büyükşehir ve Gaziantep Valiliği ev sahipliğinde bir restoranda düzenlenen programda, Başkan Fatma Şahin, Vali Davut Gül ve Seçilmiş Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cavide Karakülah konuşma yaptı.

"Kadının duygusal zekası Türkiye yüzyılını inşa edecek"

Başkan Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada 81 ilden gelen seçilmiş kadınların doldurduğu salonun Anadolu’nun sesi, nefesi ve aklı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Her ay bütün ilçelerimizde tek tek bütün muhtarlarımızla toplantılar yapıyoruz. 20 yıldan beri alandayım. Şehrin seçilmiş ilk kadın milletvekiliyim. Şehrin seçilmiş ilk bakanıyım ve şehrin seçilmiş ilk büyükşehir belediye başkanıyım. Büyük bir sorumluluk. Ailem ve eşim bana ilk milletvekili seçildiğim günden bugüne bana destek verdi. Başarının temelinde güçlü aile desteğinin yattığına inanıyorum. Ben muhtarlarda şunu gördüm, özellikle uzun süre görev yapan erkek muhtarların arkasında güçlü kadınlar var. Güçlü kadınlarımızın destek olduğu muhtarlarımız daha başarılı oluyor. Kadının gücü çok önemli. Bizi biz yapan bir medeniyetimiz var. Sevgili peygamberimizin Veda Hutbesi’ne baktığınız zaman kadın ile erkeği birbirine rakip kılmıyor, onları birbirlerine veli kılıyor. Çok muhim. Batı medeniyetine bakrığınız zaman kadın-erkek birbirine rakip, bu durum da sorun ve sıkıntılarla karşılaşmalarına neden oluyor. Bizim medeniyetimizde ayrımcılık yok, kutuplaşma yok. Irkçılık yok. Oradan aldığımız büyük bir ilham var. Allah’ın izniyle kadın bakış açısı, kadın duygusal zekası türkiye yüzyılını inşa edecek.”

"Kadınlarla çalışmak bizim için bir şans"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise İçişleri Bakanlığı ile Seçilmiş Kadınlar Derneği’nin birlikte düzenlediği etkinlik için şehre gelen misafirlere teşekkür ederek, “Diyarbakır annelerini unutmadınız. Oradaki annelerin hislerine tercüman oluyorsunuz. Kadınlarla çalışmak bizim açımızdan önemli bir şans. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in ekibinde kritik görevleri üstlenen birçok birimin sorumlusu kadınlardan oluşuyor. Kadınların sorumlu olduğu hangi başkanlığa ya da birime işimiz düştüyse işlerimiz daha kolay gerçekleşiyor.” dedi.

Anadolu kadının güçlü duruşuna "Fatma Şahin" örneği

Seçilmiş Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cavide Karakülah da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Konya konuşmasındaki, “Dünyada hiçbir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim’ diyemez” sözlerini hatırlatarak, “Bu sözler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in buradaki imajını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Programın sonunda seçilmiş kadınlar Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile anı fotoğrafı çektirdi.