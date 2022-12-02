Savunma Sanayii Başkanı İKA’yı ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir İpekyolu Kalkınma Ajansı’nı ziyaret etti.

Ziyarette, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın savunma sanayi ekosistemine yönelik yürüttüğü çalışmalar görüşüldü. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Gaziantep’te savunma sanayinin geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürüten İpekyolu Kalkınma Ajansı’nı övdü. İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Ajansın savunma sanayiye yönelik çalışmaları hakkında Savunma Sanayi Başkanına bilgi verdi. Akyılmaz, “Bölgemiz sanayisinin yüksek teknolojiye geçişini sağlamak için çeşitli çalışmalar yürüttük. Öncelikli olarak çalışmalarımıza Gaziantep’te makine ve metal sanayisinden başladık. Gaziantep Sanayi Odamız, Savunma Sanayii Başkanlığımızla işbirliği yaparak Gaziantep’in makine ve metal sanayi alanındaki mevcut durum analizini yaptık. Akabinde tedarik zirveleri düzenleyerek üretim potansiyeli olan firmalarımızla işbirliğine gidecek firmaları bir araya getirdik. Firmalarımıza mentörlük desteği verdik. Firmalarımızın networklerini geliştirmek ve ikili görüşmeler yapmalarını sağlamak için Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na katıldık. Milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak, bölgemizde üretebileceğimiz ürünleri incelemek üzere Gölcük tersane komutanlıklarına teknik ziyaret gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye yüzyılı hedefinde Gaziantep’i savunma sanayide üst sıralara taşımanın gayreti içinde olduklarını kaydeden Akyılmaz, “Gelişen dünya ölçeğindeki küresel rekabette artık teknolojik ürünler fark yaratıyor. Bizim de burada bunu başarmamız gerekiyor. Bölgemizin sanayi alt yapısının potansiyeli var, biz de devletimizin imkânları ile bölgemizi küresel rekabette ön sıralara çıkaracağız" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın Savunma Sanayiye yönelik çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, başkanlık olarak bölgede savunma ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik desteklerini sürdüreceklerini söyledi.