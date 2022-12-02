Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST ekipleriyle buluştu

Gaziantep Üniversitesi’nde TEKNOFEST’e katılan takımlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmalarında ödül alan takımların yaptıkları çalışmaları yerinde inceledi.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Fuaye Alanı’nda TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmalarında başarı gösteren takımların açtığı standı ziyaret eden Prof. Dr. İsmail Demir, GAÜN’lü öğrencileri elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek, standa öğrencilerin sorularını yanıtlayarak ihtiyaçları için çözüm önerilerinde bulundu. Bileşenlerin bir araya gelmesiyle büyük bir sinerji oluşacağını düşündüğünü söyleyen Prof. Dr. Demir, “Burada hem sanayimizle hem üniversitelerde gençlerimizle buluşup Türkiye yüz yılı vizyonunu beraber paylaşıp daha ileri, daha güçlü nasıl yürürüz konusunu oluşturup bir çalışma ortamı bir vizyon oluşturma ortamı yaşayıp hep beraber bu yolculuğu yapmak ve ülkemize katma değer sağlamak üzere buradayız. Gençlerimiz bu katma değeri oluşturma meselesinin en önemli unsuru ve faktörü. Onlardaki heyecan, dinamik, azim bütün ülkemiz için büyük bir umut kaynağı” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’e Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Harun Çelik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkan, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, rektör yardımcıları Prof. Dr. Recep Yumrutaş ve Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Musa Budak ve akademisyenler eşlik etti.

Program öncesi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’ı makamında ziyaret ederek hediye takdiminde bulundu. Rektör Prof. Dr. Özaydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek günün anısına Prof. Dr. İsmail Demir’e hediye takdiminde bulundu.