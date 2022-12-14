Satranç şampiyonu Gaziantep Kolej Vakfı’ndan

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği organizasyonu ile Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen Yıldızlar (13-18 yaş) Gaziantep Satranç İl Birinciliği Turnuvasında Gaziantep Kolej Vakfı Fen lisesi 10. sınıf öğrencisi Dila Baloğlu 16 yaş kızlar kategorisinde il birincisi olup 21-28 Ocak 2023 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye Yıldızlar Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Şampiyon öğrenciyi kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki elde edilen başarının tesadüf olmadığını Dila Baloğlu’nun anaokulu yıllarından bu yana satranç sporuyla ilgilendiğini, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası birçok dereceye sahip olduğunu ifade ederek bölge şampiyonasında başarılar diledi.