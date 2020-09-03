Sasa Mehmet Erdemoğlu Kreş ve Gündüz Bakım evi inşaatının temeli atıldı

Erdemoğlu ailesi tarafından Adana’da yaptırılacak olan Sasa Mehmet Erdemoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Şeker, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Sasa Mehmet Erdemoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi yapımı için Adana büyükşehir Belediyesi ile daha önce imzalanan protokol gereği düzenlenen törenle temel atıldı. Adana merkezde yapılacak olan Kreş ve gündüz bakım evi temel atma töreninde bir konuşma yapan Erdemoğlu Holding yönetim kurulu üyesi Mehmet Şeker, Türkiye’nin birçok ilinde eğitim ile ilgili yatırımlar yaptıklarına dikkat çekerek, ” Erdemoğlu Holding ve Erdemoğlu ailesinin hayır işlerinde birinci önceliği eğitimdir. Daha önce birçok ilde okullar, yurtlar yaparak gençlerimizin hizmetine sunmuştuk. Hala devam eden birçok okul inşaatlarımız bulunmaktadır. Adana’da da çocuklarımızın bakımı için bir kreş ihtiyacı olduğu bize bildirildiğinde, hemen kabul ettik ve inşaatına başladık. Erdemoğlu Holding olarak eğitim başta olmak üzere Ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda gücümüzün yettiğince katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptığı konuşmasında, en önemli yatırımın çocuklara yapılan yatırım olduğunu ifade ederek, kreş ve gündüz bakımevinin yapımını üstlenen Erdemoğlu ailesine teşekkür etti.

İki katlı olarak yapılacak olan Sasa Mehmet Erdemoğlu Gündüz Bakımevinde 100 öğrenci kapasiteli 5 adet derslik, bir adet oyun odası, bir adet mutfak, bir adet müdür odası, veli bekleme salonu gibi bölümlerden oluştuğu belirtildi.