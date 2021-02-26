Sarıçiçek, Medical Park Gaziantep’te

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Doç. Dr. Vahap Sarıçiçek Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, bölgeye kazandırdığı uzman hekimleri, yeni nesil tedavi seçenekleri sunan cihazları ve multidisipliner yaklaşımı ile bölgede öncü olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Doç. Dr. Vahap Sarıçiçek’in Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde hastanenin hekim kadrosuna dahil edilmesiyle birlikte, hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Vahap Sarıçiçek

2000 yılında Atatürk Üniversitesi’nde Tıp eğitimini tamamladı. 2006 yılında gelindiğinde ise İnönü Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalında ihtisasını gerçekleştirdi. Türkiye’nin bir çok yerinde görev alan Doç. Dr. Vahap Sarıçiçek ilk olarak, 2000 ile 2001 yılları arasında Erzurum Merkez Dumlu Sağlık Ocağında Pratisyen hekim olarak görev yaptı. 2001 ve 2006 yılları arasında ise İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görevini yürüttü. 2006 ve 2009 yıllarına gelindiğinde de Gaziantep 75. Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde Uzman hekim olarak çalışan Doç. Dr. Sarıçiçek daha sonra 2009 ve 2011 yıllarında Gaziantep Çocuk Hastanesi’nde de uzman hekimlik görevini başarı ile yerine getirdi. 2011 ve 2016 yıllarında Doç. Dr. Vahap Sarıçiçek Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak, 2021 yılında ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’nda Doç. Dr. olarak görevini başarılı bir biçimde yerine getirdi.

Doç. Dr. Sarıçiçek’in, Türk Tabipler Birliği ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği üyeliği bulunmaktadır. Mesleği ile ilgili çok sayıda kurs ve sertifikası bulunan Doç. Dr. Sarıçiçek, Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri ile Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri ise akademik camiada öne çıkmaktadır.

Doç. Dr. Sarıçiçek’in ilgi alanları ise; transplantasyon Anestezisi, Pediatrik Anestezi, Obstetrik Anestezi olarak öne çıkmaktadır.