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Sanko’dan Kurban Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

GAZİANTEP 18.07.2021, 18:27
Sanko’dan Kurban Bayramı mesajı
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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Dağlı mesajında “Nesilleri bir araya getiren, birlik ve beraberliğin mutluluk verdiği, sevinciyle çocukluk günlerimizi anımsatan bayram coşkusuyla evlerimiz huzur dolsun” ifadelerini kullandı. "Komşusu açken uyuyamayan bir milletin evlatları olarak, Kurban Bayramı gibi paylaşmanın daha da anlamlı olduğu geleneklerimizi yaşatmak ve aktarabilmek, toplumsal mirasın sürdürülmesinde büyük öneme sahiptir” ifadelerine yer veren Prof. Dr. Dağlı, mesajında, "Tüm dünyayı etkileyen pandeminin devam eden olumsuz etkileri nedeniyle maske ve mesafe kurallarını göz ardı etmeden sevdiklerimizle yeniden bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. SANKO Üniversitesi olarak, birlik ve beraberliğimizin hiç eksilmediği nice Kurban Bayramlarını hep birlikte kutlamayı diliyoruz" denildi.
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