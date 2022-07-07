banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022

SANKO’dan Kurban Bayramı kutlaması

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

GAZİANTEP 07.07.2022, 10:08
SANKO’dan Kurban Bayramı kutlaması

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof Dağlı mesajında, bayramların, karşılıklı sevgi, paylaşma, dayanışma ve dostlukların yaşandığı günler olduğunu belirterek, ’’Dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek daha nice bayramlar yaşayabilmek için bayramlaşma geleneğini yaşatabilmeli ve gelecek kuşaklara aktarabilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı barışın, birliğin, iyiliğin ve kardeşliğin mihenk taşlarından biridir. Bu bilinçle hareket ederek dayanışma ve yardımlaşma içinde, hafifleyen pandemi şartlarında tedbiri elden bırakmayarak bayramlaşma geleneğimizi yerine getirmeliyiz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz.’’

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu