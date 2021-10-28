SANKO’dan 29 Ekim mesajı

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “Dünya tarihinde Millî Mücadelesini yürüterek milli egemenliğe dayalı devlet kuran kahraman bir Meclise sahip tek ülke olmanın onurunu her zaman yaşıyoruz” dedi.

Asyalı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla öğrenci ve velilere yayımladığı mesajda, vatanın işgali üzerine Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde asker sivil herkesin tek vücut olduğunu anımsatarak, “23 Nisan 1920’de Meclisimizin açılması, Yüce Meclis’in yönettiği İstiklal Savaşı’nın kazanılması ve ardından Cumhuriyetimizin ilanına uzanan şanlı yürüyüş gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

İnsanlık tarihinin, milletlerin böylesine sarsılmaz bir ortak iradeyle kurtuluş destanlarını yazdıklarına çok nadir şahit olduğuna dikkat çeken Asyalı, mesajında özetle şu görüşlere yer verdi:

“Dünya tarihinde Millî Mücadelesini yürüterek milli egemenliğe dayalı bir devleti kuran kahraman bir Meclise sahip tek ülke olmanın onurunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, gücünü, temelinde barındırdığı ortak tarih ve kader birliğinden, milletimizin bağımsızlığa olan inancından ve hedeflediği çağdaşlaşma idealinden almıştır. SANKO Okulları kurulduğu günden bugüne vatanını seven, şanlı bayrağına sevdalı ve ‘fikri hür, irfanı hür nesiller’ yetiştirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik yapan ve ilk Cumhurbaşkanımız olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan ve millet için şehit olanları ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.”