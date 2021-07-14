Sanko’da online 15 Temmuz töreni

SANKO Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü Türk Dili Birimi Öğr. Gör. Didem Karayakupoğlu, 15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen online törende yaptığı konuşmadı, "15 Temmuz darbe girişimi, Türk Milletinin direnişiyle bertaraf edilmiştir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla SANKO Üniversitesi’nde online tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Karayakupğlu, “Türkiye siyasi tarihinde 1980 askeri darbesinden 36 yıl sonra gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti devlet yönetiminin bazı kurumlarına sızmış bir güruhun hain planlarının sonucudur” dedi. Karayakupoğlu, 15 Temmuz 2016’nın, “Yurtta Sulh Konseyi” ve “Harekât Yıldırım” adı altında birleşenlerin kendi çıkarları doğrultusunda Türk halkına silah doğrulttukları ve hatta 251 vatan evladını şehit ettikleri kanlı bir darbe girişimi olduğuna dikkat çekti. Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin Türk Milletinin direnişiyle bertaraf edildiğine vurgu yapan Karayakupğlu, “İçimize sızan hainler eliyle gerçekleştirilen darbe girişimde 251 sivil ve kamu görevlisi şehit oldu, 2,196 kişi ise yaralandı. Demokrasiye ve milletimize karşı yapılan bu hain girişim, ülkemizin yaşadığı en korkunç ve en travmatik olaylardan bir olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, darbe girişimi sırasında Türk halkına yaptığı çağrıda darbecilerin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki küçük bir azınlık olduklarına dikkati çekerek, direnmeleri amacıyla halkı meydanlara ve sokaklara çağırması hainlerin amaçlarına ulaşmasını engellemiştir” diyen Karayakupğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı’nın Türk milletine yaptığı konuşma sonrasında on binlerce insanın sokağa çıkması ve bu girişimi durdurması demokrasi zaferinin de göstergesi olarak kabul edilir. Milletimizin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden darbecileri lanetliyoruz.”

Karayakupğlu’nun konuşmasının ardından Online Fotoğraf Sergisi ve ardından "15 Temmuz Türkiye Geçilmez" video gösterimi gerçekleştirildi.

Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle akademik ve idari personele “15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü” için hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.