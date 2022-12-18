SANKO’da "Görünürler" resim sergisi devam ediyor

Ressam Tolga Boztoprak’ın tuval üzerine yağlı boya ve akrilik tekniğiyle hazırladığı eserlerinden oluşan “Görünüler” isimli kişisel resim sergisi SANKO Sanat Galerisi’nde devam ediyor. Boztoprak, Gaziantepli sanatseverlerin eserlerine gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “SANKO Sanat Galerisi sanatçılar için esin kaynağı” dedi.

“Görünüler” isimli 21’inci kişisel resim sergisinde 21 eserin yer aldığını hatırlatan Boztoprak, eserlerini Gaziantepli sanatseverler ile buluşturmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti. “Sanatçıların Anadolu’daki sanatseverler ile buluşmasını sağlayan, sanata ve sanatçıya verdiği desteği yüreğimizde hissettiren SANKO Sanat Galerisi, sanatın gelecek kuşaklara aktarılması adına örnek ve öncü bir hizmet veriyor” diyen Boztoprak, şöyle devam etti:

"Anadolu’da bu anlayışta bir sanat galerisinin olması sanatın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu duyguyu hissetmek sanatın geleceği açısından önemli. Gaziantep’e geldiğim andan itibaren gerek SANKO Ailesi’nin gerekse Gaziantep halkının misafirperverliği ve samimi yaklaşımından çok etkilendim. Sanata ve sanatçıya verdiği değeri bizlere her daim hissettiren SANKO Sanat Galerisi’ne sanat camiası adına şükranlarımı sunuyorum."

Boztoprak’ın “Görünüler” isimli kişisel sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 23 Aralık 2022’ye kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Tolga Boztoprak

Tolga Boztoprak, 1970 yılında Kars’ta doğdu. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Boztoprak, 2022’de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Sosyal gerçekçiliği ile öne çıkan sanatçı, genellikle mekansızları ele almakta ve sıkıştırılmış sosyal çöküş manzaralarını, kültürel bölünmeleri, farklı yaşam biçimlerini, figürler üzerinden gözlemleyerek tuvallerine yansıtmaktadır. Boztoprak’ın son dönem çalışmaları peyzajlar üzerinde yoğunluk kazanmıştır. Sanatçı, 21 kişisel sergi açmış, çok sayıda karma sergiye, workshoplara ve sanat fuarlarına katılmıştır, Trakya Üniversitesi, Ümraniye Belediyesi Resim Yarışması ve Bakırköy Belediyesi Resim Yarışmaları başta olmak üzere ulusal çaptaki yarışmalarda 4 ödül kazanmıştır.

Boztoprak, Avcılar’da bulunan Toprak Resim Atölyesi’nde çalışmalarını devam ettirmektedir.