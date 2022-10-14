Sanko’da Dünya Anatomi günü kutlandı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, 15 Ekim Dünya Anatomi Günü nedeniyle yaptığı açıklamada “Anatomi bilimi, tıbbın eğitim ve araştırmaya yönelik en köklü dalıdır” dedi.

Prof. Dr. Akkın, açıklamada Uluslararası Anatomi Dernekleri Federasyonu tarafından 15 Ekim tarihinin Dünya Anatomi Günü olarak belirlenip 2019 yılından bu yana bütün ülkelerde kutlandığını anımsattı. Dünya Anatomi Günü’nün; toplum içindeki anatomi bilincini artırmak, anatomi bilimi algısını geliştirmek, genç bilim insanlarının ilgisini anatomi bilim dalına çekmek, beden bağışı konusunda farkındalığı yükseltmek ve beden bağışını özendirmek gibi hedeflere odaklanılan bir farkındalık ve etkinlik günü olduğunu kaydeden Prof. Dr. Akkın, ’’Başta hekimlik eğitimi olmak üzere günümüzde tıp ve sağlık bilimleri alanında temel ve ileri düzey eğitimlerde anatominin ve kadavra üzerindeki çalışmaların önemini bir kez daha vurgulamak gerekir. Bu çerçevede beden bağışı ile ilgili toplumumuzdaki çekinceler taşıyan algının özellikle 20 yıl içinde bir miktar giderildiğini görmek sevindirici fakat yine de bu konuda doğru bilgilendirmeleri artırmalıyız. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi adlı uzmanlık derneğimizin bu konuda ciddi çalışmaları var’’ şeklinde konuştuç

En çok tereddüt yaşanan konunun tıp eğitiminde kullanılmak üzere beden bağışının dini inançlara uygun olup olmadığı yönünde olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Akkın, “Diyanet İşleri Başkanlığı, tıp eğitiminde kullanılmak üzere beden bağışı konusunda, tıpkı organ bağışında olduğu gibi dinen hiçbir sakınca bulunmadığını resmi bir şekilde açıklamıştır” ifadelerine yer verdi.

İslam coğrafyasında resmi izinle ilk kez eğitimde kadavra kullanımına Osmanlı’da 1841 yılında Sultan Abdülmecid zamanında çıkarılan ferman ile başlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Akkın, “Bu vesileyle, 15 Ekim Dünya Anatomi Günümüzü kutluyorum” diye konuştu.