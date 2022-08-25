SANKO Üniversitesi’nin ’ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ gururu

SANKO Üniversitesi, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Belgesi aldı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Kuruluşların devamlılığı için büyük öneme sahip olan bilgi güvenliği konusunda almış olduğumuz belge, konuya verdiğimiz değerin de bir göstergesidir” dedi. Senato Salonunda gerçekleştirilen törende süreç hakkında bilgi veren Prof. Dr. Dağlı, 2021 yılı Kasım ayında danışmanlık hizmeti alınarak ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) belgelendirmesi için hazırlık çalışmalarına başladıklarını söyledi.

SANKO Üniversitesi’nde ISO/IEC 27001 BGYS çerçevesinde süreçlerin planlanması, uygulanması, takibi, iyileştirilmesi vb. çalışmaların gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi için “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Ekibi” oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti: “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi standartları uygulanan üniversitemizde, ISO/IEC 27001 BGYS çalışmaları hızla tamamlanarak 22 Şubat 2022 tarihinde bir iç tetkik gerçekleştirdik. 30 Mayıs 2022’de gerçekleştirilen dış tetkikte yapılan değerlendirme sonucunda, üniversitemizde gerekli koşulları oluşturduğumuz için ISO/IEC 27001 BGYS Sertifikası almaya hak kazandık. Belgenin alınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Dağlı’ya, Proks Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi Genel Müdürü Alper Öztürk tarafından ISO/IEC 27001 BGYS Belgesi takdim edildi.

Törene üniversite yönetim kurulu, senato üyeleri, kalite koordinatörlüğü ve bilgi işlem müdürlüğü yöneticileri katıldı.