SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı

SANKO Üniversitesi’nin yeni üyelerinin başarılı bir gelecek için sağlam temellerin ilk adımını attıklarını kaydeden Prof. Dr. Dağlı, “Bu sonuç, 2014 yılında çıktığımız eğitim yolculuğunda bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların tesadüfi olmadığının bir kanıtıdır. Yoğun geçen bir tanıtım ve tercih döneminin ardından yeni öğrencilerimizin ve velilerimizin bize olan teveccühü ve inancı ile 2022-2023 akademik yılına büyük bir motivasyonla başlayacağız. Bu gurur bize güvenen herkesindir” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi’nin bilim, eğitim ve sağlık hizmetindeki farkını her yıl katlayarak devam ettirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, “Öğrencilerimiz asıl farkı aldıkları eğitim ve üniversite diplomalarımızla iş yaşamında neler başardıklarını gördükçe anlayacaklar” şeklinde konuştu.

Üniversitenin kurulduğu günden bu yana çağdaş bir eğitim modeli oluşturmak için yoğun bir çaba harcadıklarını dile getiren Prof. Dr. Dağlı, “Bu yolda mütevelli heyetimiz, akademik ve idari personelimiz, öğrenci ve velilerimizle bir aile olduk. Bu başarıyı elde etmemizde en büyük katkıyı sunan Mütevelli Heyet Başkanımız ve SANKO Holding Yönetimine, akademik ve idari kadromuza, bizleri tercih ederek SANKO Üniversitesi farkını yaşayacak öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin” diye konuştu.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.