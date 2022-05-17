SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftası kutlandı

SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftası kutlamaları çerçevesinde Hemşirelik Bölümü akademisyenlerine gül takdim edildi.

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akademik ve idari kadrosunu ziyaret eden SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, hemşireliğin şefkat ve sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslek olduğunu söyledi.

Hemşirelik eğitiminin uluslararası standartlarda, ulusal yasa, yönetmelik ve gereksinimlere yönelik olarak, bilimsel problem çözme, eleştirel düşünme, sürekli araştırma ve öğrenme temelinde yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Dağlı çalışmalarından dolayı tüm ekibe teşekkür etti.

Prof. Dr. Dağlı’nın ziyaretinde, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu ile İnsan Kaynakları Müdürü Tuğba Özgüven de hazır bulundu.