banner528

banner586

Son Dakika
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Usta kalem öğrencilerle buluştu
Usta kalem öğrencilerle buluştu
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi

Sanko Üniversitesinde Diyetisyenler Günü kutlandı

SANKO Üniversitesi’nde, Diyetisyenler Günü çerçevesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde görev yapan akademik personele gül hediye edildi.

GAZİANTEP 07.06.2022, 19:10
Sanko Üniversitesinde Diyetisyenler Günü kutlandı

SANKO Üniversitesi’nde, Diyetisyenler Günü çerçevesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde görev yapan akademik personele gül hediye edildi.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, geleceğin diyetisyenlerini yetiştirmek için gösterdikleri yoğun çabadan dolayı akademisyenlere teşekkür ederek, 6 Haziran Diyetisyenler Günü’nü kutladı. Rektör Prof. Dr. Dağlı ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu Beslenme ve Diyetetik Bölümünde görev yapan akademik personeli ziyaret ederek, bu özel günde birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu