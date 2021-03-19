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SANKO Üniversitesi’nde akademik yükselmeler
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hatem Kazımoğlu ile Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Elif Pala, gerekli koşulları sağladıklarından dolayı “Doçent” unvanı almaya hak kazandı.
GAZİANTEP 19.03.2021, 11:11
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SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hatem Kazımoğlu ile Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Elif Pala, gerekli koşulları sağladıklarından dolayı “Doçent” unvanı almaya hak kazandı.Ağırlıklı olarak genetik alanında araştırmalar yürüten Doç. Dr. Elif Pala, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalında öğretim üyeliği görevini sürdürürken, Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hatem Kazımoğlu, akademik görevleriyle birlikte SANKO Üniversitesi Hastanesinde hasta kabulüne devam ediyor.