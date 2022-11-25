SANKO Üniversitesi’nde akademik yıl açılış töreni

SANKO Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış ve Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme töreni yarın (26 Kasım 2022) düzenlenecek.

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi’nde saat 13.30’da düzenlenecek törende, üniversiteye yeni katılan ve akademik yükseltme alan öğretim üyeleri cübbe giyecek.

Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Ayhan Özdemir tarafından “Ustasından Öğütler” konulu açılış dersinin ardından, Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencilerine beyaz önlük giydirilecek.

Beyaz Önlük, tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin hekimliğe adım atması olarak kabul ediliyor.

Prof. Dr. İbrahim Ayhan Özdemir kimdir?

18 Mart 1939 yılında Giresun Görele / Akköy’de doğdu. Ailenin 4 çocuğundan en küçüğüydü. İlkokulu beldedeki Çanakçı İlköğretim Okulunda tamamladı. 1951-1955 yılları arasında ortaokul ve lisenin ilk sınıfını Trabzon Lisesi’nde okudu. 1957 yılında Ankara Gazi Lisesinden mezun oldu.

1957-1963 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden üstün başarı ile mezun oldu. 1963-1965 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Genel Cerrahi eğitimini sürdürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak Amerika Birleşik Devletleri’ne eğitim için gitti. 6 ay New York Üniversitesi’nde (NYU) lisan eğitimi aldı. Aynı dönem 6 ay süre ile Colombia Presbyterian Üniversitesinde Cerrahi Patoloji eğitimi aldı. 1966-1968 yılları arasında SUNY Upstate Medical Center’da Genel Cerrahi ihtisasına devam etti.

1968-1971 yılları arasında University of West Virginia’da eğitimini sürdürdü. Genel cerrahi eğitimini bu kurumda tamamladı. O yıllarda “stres ülserinin etiyolojisi” konusunda başarılı çalışmalar yaptı. 1971 ve 1972 yıllarında ACS’nin yıllık toplantılarında bu çalışmalarını sundu. Aynı çalışma ABD Güneydoğu Cerrahi Cemiyetinde de sunuldu ve bu çalışma ödüllendirildi. 1971-1973 yılları arasında tekrar SUNY Upstate Medical Center’a (Syracuse) Göğüs Kalp Cerrahisi eğitimi için döndü.

1973-1974 yıllarında “Akciğer embolilerinde akciğer kapiller dolaşımı” üzerine başarılı çalışmalar yaptı. Bu çalışmasından dolayı altın madalya ile ödüllendirildi ve AATS’nin yıllık toplantısında sunumu yapıldı. “Paraözafajial henrilerin tedavisi” çalışmasını ASTS’nin yıllık toplantısında sundu. Trakea sitonozlarındaki çalışmasını Amerikan Üniversite Cerrahi Cemiyetinde sundu. Bu dönemde Amerikan Cerrahi Board Sınavını, Amerikan Göğüs Kalp Cerrahisi Board Sınavını, Eyalet Board Sınavını başarı ile tamamladı.

1974 yılında Türkiye’ye döndü. 1977 yılına kadar Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde çalıştı. 1975 yılında doçent unvanı aldı. 2 Şubat 1977’den 1993 yılına kadar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalını kurdu ve yönetti. 1980 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Profesör oldu.

1978-1981 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Kirazlıyayla Hastanesinde Başhekimlik görevini yürüttü. 1993-2002 yılları arasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekimlik yaptı. 2004 yılının sonuna kadar Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevine devam etti ve buradan emekli oldu.

2005-2020 Yılları arasında Muğla Yücelen Hastanesi’nde kurmuş olduğu Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisinde çalıştı.

Prof. Dr. Ayhan Özdemir, 1969 yılından bu yana Feride Özdemir ile evliliğini sürdürmektedir. İki kızı ve 3 torunu olan Prof. Dr. Özdemir 1978 yılından beri uluslararası bir kuruluşta hizmet etmektedir.