banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!
İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!

SANKO Üniversitesi’nde 10 Kasım Atatürk’ü anma programı

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83’üncü yılında, SANKO Üniversitesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

GAZİANTEP 10.11.2021, 13:01
SANKO Üniversitesi’nde 10 Kasım Atatürk’ü anma programı

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83’üncü yılında, SANKO Üniversitesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Edebiyat Kulübü tarafından SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda düzenlen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş ile çok sayıda akademik ve idari personel ile doktor ve öğrenci katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin sunuculuğunu üstlenen Tıp Fakültesi intörn doktorlarından Süleyman Akıllı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Atatürk’e duyulan saygının temelinde sadece bu millet için yaptıklarının değil, vatan ve insan sevgisindeki samimiyetin de bulunduğunu söyledi.

Tıp Fakültesi intörn doktorlarından Buse Kaplan da, “Gözlerimiz yaşlı, yüreklerimizde Atamızı kaybetmenin büyük acısı yanında, böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla, ebediyete intikalinin 83’üncü yılında Büyük Önder’imizi anmak için bir aradayız” dedi.

“Tüm dünyanın saygı ve takdirini kazanmış olan Atamız, en büyük eseri Cumhuriyetle, ilke ve devrimleriyle yaşamaya devam edecek” diyen Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz gençler, Büyük Önder’i anlayabilmek için öncelikle onun ilke ve devrimlerini kavramalıyız. ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizlerindir! Cumhuriyeti biz kurduk, O’nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz’ sözü bizlere olan güveninin de bir ispatı niteliğindedir. Emanet ettiği bu güzel vatanı ve Cumhuriyetimizi korumak ve daha da ileriye taşıyabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz. 10 Kasım, sadece Atamızın ebediyete intikal ettiği için yas tuttuğumuz gün değil, Büyük Önder’imizin bilim ve irfanla açtığı yoldan yürüyeceğimize söz verdiğimiz gündür.”

SANKO Üniversitesi Hastanesi İnsan Kaynakları İdari Personeli Dilek Çarık’ın, Arif Nihat Asya’nın O (Mustafa Kemal) isimli şiirini seslendirmesinin ardından, “Mustafa Kemal Atatürk” konulu kısa filmin izlenmesiyle tören sona erdi.

Törenin ardından fuaye alanında açılan Etem Çalışkan Çizgileriyle “Atatürk Porteleri Sergisi” gezildi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6