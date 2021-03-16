SANKO Üniversitesi ve hastanesinde Tıp Bayramı kutlamaları

14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında SANKO Üniversitesi ve SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde akademisyenlere ve hekimlere armağan takdim edildi.

SANKO Üniversitesi’nde, Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, akademisyenlerin 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, armağan takdim etti.

Prof. Dr. Dağlı, akademisyenlere üzerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ve imzasının olduğu kahve fincanlarını takdim ederek, başarılar diledi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ise Rektör Prof. Dr. Dağlı, Genel Sekreter Dr. Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akkın, Hastane Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci ve Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş, hekimleri ziyaret ederek, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ve imzasının olduğu kahve fincanları armağan ederek, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı, sağlık ve başarı dileklerinde bulundu.