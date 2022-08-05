SANKO Üniversitesi sıfır atık belgesi aldı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, atıkların geri dönüşüm yoluyla kazanılmasının ekonomiye ve çevreye büyük katkı sağladığını belirterek, “Üniversitemizde atıkların geri dönüştürülmesine katkı sağlayarak, geleceğimize yatırım yapıyoruz” dedi.

SANKO Üniversitesi, sağlıklı, temiz, sürdürülebilir ve güvenli bir çevreden hareketle kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen, “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Sıfır Atık Belgesi ile ödüllendirilen SANKO Üniversitesi, sıfır atık belgesi alan kurumlar arasına adına yazdırdı.

Sıfır Atık Yönetim Sisteminin temelinde olan evsel veya endüstriyel tehlikesiz atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasının hedeflendiğini kaydeden Prof. Dr. Dağlı, “Günümüzde önemle üzerinde durulan, farkındalık ve bilinç oluşturulmaya çalışılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde elimizden gelen gayreti göstererek, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandık” ifadelerini kullandı.

Üniversite binasında kağıt, cam, metal, plastik ve diğer atıkların farklı ekipmanlarda ayrı ayrı toplandığını söyleyen Prof. Dr. Dağlı, “Tüm ekipmanların yerleştirilmesiyle kurulan Sıfır Atık Yönetim Sistemimiz için yaptığımız başvuru Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan değerlendirmeler neticesinde uygun bulunmasıyla Temel Seviye Sıfır Atık Belgemizi aldık. Bu süreç sonunda üniversitemizde oluşan atık miktarları aylık olarak kayıt altına alınarak, bildirimleri ve takibi yapılabilecektir. Oluşan atıklar ise lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesislerine gönderilmektedir" dedi.

Prof. Dr. Dağlı, “Gelecek hepimizin, onu korumak için her birimize görev düşmektedir. Belgenin alınmasında katkısı olan ve bu projenin devamlılığına destek verecek tüm personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.