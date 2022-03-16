SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Çanakkale zaferi milletimizin yeniden varoluş destanıdır”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin yeniden varoluş destanı olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Dağlı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, Çanakkale cephesinde vatansever Türk Milleti’nin düşmanın elindeki tüm imkanlar karşısında, bağımsızlık uğruna inançla canı pahasına savaştığını anımsattı.

Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Çanakkale Zaferi; Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaralanmasına rağmen cepheden ayrılmayıp silah arkadaşlarıyla birlikte mücadeleye devam edişinin, 215 kilogramlık top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayan Seyit Onbaşı ile isimsiz kahramanların eseridir. 18 Mart 1915’te Çanakkale’yi geçilmez kılan ise milletimizin vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıdır. SANKO Üniversitesi olarak geleceğimizi, geçmişimizden aldığımız ilham, bayrak ve vatan sevgisiyle şekillendirirken, gençlerimizi de bu bilinçle yetiştiriyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tarihimizin dönüm noktalarından olan Çanakkale Zaferimizin 107’nci yıl dönümünü kutluyorum.”