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Sanko Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde yeni program

SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı.

GAZİANTEP 14.05.2022, 14:24
Sanko Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde yeni program

SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, açtıkları her yeni programla öğrencilerinin kariyerlerine katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Dağlı, tıbbın bir alt disiplini olan Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı’nın, besin ile ilgili her şeye ve bunun sağlık üzerindeki etkilerine odaklandığını belirtti. Diyetisyenlerin amaçlarının, multidsipliner çalışma ortamında insanların sağlığını sürdürmeleri, hastalara uygun beslenme programları sunarak sağlıklarını korumalarına destek vermek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Dünyamızın hızlı temposu ve yaşam tarzındaki değişiklikler nedeniyle beslenme uzmanlarına ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans öğrencileri, belirli yeme ve beslenme alışkanlıklarının sağlığı neden ve nasıl etkilediği ile sağlığı iyileştirmenin yollarını öğrenir ve deneyimlerler. Ayrıca hastalara uygun şekilde bireysel metabolizmalarına dayalı beslenme tedavileri tasarlamayı da öğrenirler. Beslenme ve diyetetik alanında yüksek lisans yapmak, beslenme ve sağlıklı yaşam alanlarında farklı kariyerler sağlamaktadır. Bu nedenle tezli lisansüstü programımızı tamamlayanlar, alanında donanımlı beslenme uzmanları olarak yetişerek özel sektör veya kamu hastaneleri, bakım tesisleri, reklam veya pazarlama, gıda üretimi gibi alanlarda ve kuruluşlarda kolayca iş bulabilirler.”

Prof. Dr. Dağlı, “Gaziantep’te lisans programı SABAK tarafından akredite edilmiş ve alanında donanımlı öğretim üyeleri ile beslenme ve sağlık alanında kanıta dayalı araştırmalar yürütülmesine, sağlığını geliştirmek için programlar oluşturulmasına önderlik edip ülke politikasına katkı veren alanında uzman sağlık profesyonelleri yetiştirmek temel hedefimizdir” diyerek sözlerini tamamladı.

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