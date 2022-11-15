SANKO Üniversitesi ile Aspilsan arasında iş birliği protokolü

SANKO Üniversitesi ile ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tuğg. Necati Tekin ile imzaladıkları protokol ile bilimsel, eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarında üniversite-sanayi iş birliğiyle daha büyük projelere imza atacaklarını söyledi. Üniversite-sanayi iş birliğinin temelini, üniversitenin bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve araştırma kapasitesi ile sanayinin tecrübesi ve mali imkanlarını bir araya getirmesinin oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı firmalarından olan ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ile yapılan protokolün de bu noktadaki önemine vurgu yaptı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ile Emekli Tuğg. Necati Tekin arasında SANKO Üniversitesi Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ve ASPİLSAN’dan bir heyet katıldı.