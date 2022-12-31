SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde yeni yıl kutlandı

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde “2023 Yılına Merhaba” temalı yeni yıl kutlaması gerçekleşti.

Anadolu Toplantı Salonunda yöneticiler, hekimler ve personelin katılımı ile düzenlenen kutlamada konuşan Genel Müdür Dr. Sermet Kileci, “Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğimiz nice yıllar diliyorum” dedi.

2023 yılının, 2022 yılından çok daha huzurlu, mutlu ve güzel bir yıl olması temennisinde bulunan Dr. Kileci, şöyle devam etti:

“Kalabalık bir aileyiz, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Kalite çalışmalarımız, dijital dönüşüme yönelik yaptığımız işler, hasta memnuniyeti için attığımız önemli adımlarla başarılı bir yıl geçirdik. Bu hepinizin el emeği ve göz nuruyla oldu. Daha büyük başarılara hep birlikte imza atıp, güzel sonuçlarını hep birlikte kutlayacağız. Sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum.”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Hastane Genel Müdür Yardımcısı Rabia Ağar, Hastane Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş ve Başhemşire Ceylan Özyılmaz’ın da katıldığı kutlamada, konuşmaların ardından canlı müzik eşliğinde keyifli bir kutlama gerçekleştirildi.

Kemoterapi gören hastalara da yeni yıl etkinliği düzenlendi

SANKO Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Kliniği’nde kemoterapi tedavisi gören hastalara da yeni yıl etkinliği düzenlendi.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Tıbbi Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, kemoterapi uygulanan hastalar, yakınları ve sağlık personelinin katıldığı kutlamada, kemoterapi ünitesi yeni yıl temasıyla süslendi.

Tedavi sürecindeki hastalara moral amaçlı düzenlenen yeni yıl etkinliğinde, hastalar canlı müzik eşliğinde eğlenceli dakikalar geçirirken, hastaların eğlenceli anlarına aileleri ve sağlık çalışanları da eşlik etti.