SANKO Üniversitesi Hastanesinde, FUE (Follicular Unit Extraction) + Perkutan Implanter Pen Tekniği ile sağlıklı saç ekimi yapılmaya başlanıldı.

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, FUE tekniğinde, sağlam saç köklerinin bir mikro motor vasıtası ile çıkarıldığı ve çıkarılan bu köklerin saçsız bölgeye transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Alışılagelmiş olarak yapılan bütün işlemlere ‘FUE’ adı verilmiş olsa da alınmış saç köklerinin saçsız bölgeye transferinde değişik metotlar kullanılmaktadır. Bu metotlar arasında köklerin transferinde en ileri yöntem perkütan+implanter pen kombinasyonu olduğu söylenebilir” denildi.

Sadece perkütan (deri geçişli) ve sadece implanter pen (kalem) kullanımının çok ileri yöntemler olmasına rağmen, dünyada sayılı birkaç klinikte uygulanabildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu yöntemlerin en önemli avantajı; saç köklerinin korunması ve uygun açılar ile ekimin yapılabilmesidir. Aynı zamanda iyileşme normal ekimlere göre çok daha hızlı ve sağlıklı olmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, SANKO Üniversitesi Hastanesinde konusunda yetkin hekimler tarafından uygulanan saç ekimi ile tekrar sağlıklı saçlara kavuşulabileceğine işaret edildi.

Kaş ve sakal ekimi de gerçekleştirilmektedir

SANKO Üniversitesi Hastanesinde saç ekimi yanında sadece implanter pen kullanılarak kaş ve sakal ekimi de yapıldığına vurgu yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: “Bu yöntemin kullanılması kaş ve sakallarda çok doğal sonuçlar oluşturmaktadır. Özellikle yaralanmalar ve bazı hastalıklar sebebiyle kayıpların yaşandığı bölgelerde, SANKO Üniversitesi Hastanesinde uygulanan yöntemlerle saç, sakal ve kaşlara tekrar kavuşmak mümkün.”

Implanter pen metodu nasıl uygulanır

Açıklamada, implanter pen ile gerçekleştirilen bir saç ekim operasyonunda toplanan saç föliküllerinin kalemin içine çok özenli ve dikkatli bir şekilde birer birer yerleştirildiği vurgulanarak uygulamaya ilişkin şu ifadeler kaydedildi: “Hekim, implanter pen iğnesine yerleştirilmiş saç köklerini en uygun açı olan 40-45 derecelik açılarla, kişinin önceki saçların gösterdiği doğru yöne uygun olarak iğnenin itme özelliği ile ekimi gerçekleştirir.

Operasyonda 2 - 6 arasında implant kalemi ile ortalama 15-16 kalem ucu kullanılır. Bu kalemlerin uçları farklı ölçülerde olabilir. Bunu belirleyen faktör kişinin saç kökü ve kalınlık yapısıdır.”

Avantaj ve dezavantajları

Implanter pen saç ekim metodunun diğer yöntemlerden doğal olarak çeşitli avantajları ve dezavantajları bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, yöntemin avantaj ve dezavantajları ise şöyle sıralandı:

Avantajları: Saç köklerinin doku dışında kalış süresini minimal düzeye indirgeyerek daha sağlıklı bir şekilde ekimin gerçekleşmesini sağlar. Saç köklerinin sağ kalma oranı daha yüksektir. Kesi alanı daha az olacağından kanama riskini mümkün olduğunca en aza indirir. Saç ekim operasyonu sonrası daha hızlı iyileşme görülebilir, böylece hasta kısa sürede günlük rutinine rahatlıkla dönebilir. Bu yöntemde tıraşsız saç ekimi daha kolay yapılabilmektedir.

Dezavantajları: FUE yöntemine göre dezavantaj olabilecek hususlar: Bu tekniği iyi bir şekilde kullanıp uzmanlaşmak için gerek doktor ve ekibinin çok uzun bir eğitim sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Diğer saç ekim metotlarıyla kıyaslandığında genellikle daha masraflı bir yöntem olduğundan bahsedilebilir. Ekim işlemini yapacak kişinin dikkatli ve yüksek kondisyonda olması gerekmektedir.