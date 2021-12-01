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SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde atama

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Meşe, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

GAZİANTEP 01.12.2021, 13:17
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde atama

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Meşe, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Bülent Meşe, 1971 yılında Kahramanmaraş Afşin’de doğdu. 1989 yılında Afşin Lisesinden, 1996’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu, 2002 yılında aynı fakültede Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık eğitimini tamamladı. Erişkin kalp cerrahisi yanında periferik damar cerrahisi ve pediatrik kalp cerrahisinde deneyim kazanan Doç. Dr. Meşe, Mart 2002- Kasım 2003 tarihleri arasında Adana’da özel hastane, Aralık 2003-Mayıs 2005 yıllarında SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Haziran 2005-Ekim 2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde, Kalp Cerrahisi Kliniği kurucu ve sorumlu hekimi, Kasım 2011’den 2017 yılına kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Ulusal ve uluslararası dergilerde hakemlik yapan ve iki uzmanlık tezi yöneten Doç. Dr. Meşe, Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ile Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği üyesidir.

Kasım 2021 tarihi itibariyle SANKO Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde hasta kabulüne başlayan Doç Dr. Bülent Meşe, evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

SANKO Üniversitesi Hastanesi kalp ve damar cerrahisi kliniği

1996 yılında faaliyete geçen hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği’nde ilk operasyon 18 Eylül 1997 tarihinde gerçekleştirildi.

Kurulduğu günden itibaren bölgede sağlık alanında öncü hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Polikliniği zamanla yapılan ameliyatların sayısı ve çeşitliliğinin artması ile Türkiye genelinde saygın yer edinmiş, bölgede referans hastane konumuna gelmiştir.

Kalp ameliyatları laminer hava akımı olan hepa filtreli ameliyat salonlarında gerçekleştirilmektedir. Hastalar ameliyat sonrası tek kişilik odalarda kalmaktadır. Klinikte koroner bypass, kalp kapak operasyonları, doğumsal kalp hastalıklarının operasyonları, aort cerrahisinin yanı sıra küçük kesi ile kozmetik kalp ameliyatları, bypass ameliyatlarında bacakta kesi olmadan kapalı yöntemle iz bırakmadan ağrı çekmeden damar çıkartma yöntemleri, tamamen kapalı yöntemle damar ameliyatları, kozmetik varis operasyonları gibi yeni teknik ve teknolojilerle kalp cerrahisinin yenilikçi ve az sayıda merkezde uygulanan en özellikli operasyonları yapılmaktadır.

Klinikte yapılan ameliyatlar

Re-DO cerrahisi: Daha önceden kalp ameliyatı geçiren ancak yeni ortaya çıkan hastalıkları nedeniyle tekrar kalp ameliyatı gereken hastaların cerrahisi.

Koroner arter bypass cerrahisi: Kalbi durdurmadan çalışan kalpte bypass. Küçük kesi ile bypass.

Kalp kapak hastalıkları cerrahisi: Kapak değişim veya tamirinin yanı sıra küçük kesi ile kapak ameliyatları. Dikişsiz kapalı değişim ve kapalı yöntem ile kalp kapağı onarımı.

Doğumsal kalp hastalıkları cerrahisi: Çocuk ve erişkin hastalarda doğuştan gelen kalp hastalıklarının cerrahisi.

Aort damar cerrahisi: Aort damarının genişlemesi veya yırtılması durumunda gereken damar değişim ameliyatları. Kapalı yöntemle aort cerrahisi.

Atar damar tıkanıklarının cerrahi tedavisi: Vücuttaki atar damar tıkanıklarının bypass veya stent ile tedavisi.

Varis ameliyatları: Her boyuttaki varisli damarların, ağrısız, ameliyatsız yapıştırıcı veya lazer ile tedavisi Varis Tedavi Merkezinde yapılmaktadır. Kozmetik varis tedavisi ve yaygın akciğer embolisi tedavisi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Endokrinolojisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

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