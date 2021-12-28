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SANKO Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Kliniği hizmete girdi

SANKO Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Kliniği hizmete girdi, romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık hasta kabulüne başladı.

GAZİANTEP 28.12.2021, 11:24 28.12.2021, 11:36
SANKO Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Kliniği hizmete girdi

SANKO Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Kliniği hizmete girdi, romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, 25 Haziran 1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da yapan Doç. Dr. Kısacık, 1992 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı, 1998 yılında Tıp Doktoru unvanı kazandı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak eğitimini tamamladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda 2003 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapan Doç. Dr. Kısacık, 2004-2007 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalından Romatoloji Uzmanı unvanı kazandı.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara Hastanesi’nde 2008 yılında Tabip Asteğmen olarak askerlik görevini tamamlayan Doç. Dr. Kısacık, 2009-2010 yıllarında Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmet, 2010 yılında ise Gaziantep Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı.

2011 yılında Romatoloji Doçenti unvanı kazanan Doç. Dr. Kısacık, 2010-2016 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalında, 2017-2021 yılları arasında Gaziantep’te özel bir hastanenin Romatoloji Ünitesinde çalıştı.

Türkiye Romatoloji Derneği Üyesi olan Doç. Dr. Kısacık, Türkiye İç Hastalıkları Derneği Üyesi Ödülleri ve 2007 yılı Romatoloji Araştırma Ödülü Üçüncülüğü sahibidir.

Doç. Dr. Kısacık, ROVAG 3 (Vakalarla Romatoloji 3) Kitabı, Klinik Romatoloji Kitabı, Romatest Soru Bankası Kitabı, Romatolojide Karıştırıcılar Kitabı editörlüğü yanında, ROVAG kitapları ve KROM kitabında bölüm editörlüğü, dergi editörlüğü ve European Journal of Rheumatology Dergisi Yardımcı Editörüdür. Uluslararası hakemli 111, ulusal hakemli yedi dergide makalesi bulunmaktadır.

Aralık 2021 tarihi itibariyle SANKO Üniversitesi Romatoloji Kliniği’nde hasta kabulüne başlayan Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Kliniği

SANKO Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Kliniği’nde tedavi edilecek hastalıklar; Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Behçet Hastalığı, Ailesel Akdeniz Ateşi, Sistemik Lupus Eritematozus, Skleroderma, Bağ Doku Romatizmaları, Vaskülitler, Gut Hastalığı, Fibromiyalji, Osteoporoz (kemik erimesi), Osteoartrit (eklem kireçlenmesi).

SANKO Üniversitesi Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Endokrinolojisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

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