SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Kileci’den bayram mesajı
SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ GENEL MÜDÜRÜ DR. SERMET KİLECİ, KURBAN BAYRAMI NEDENİYLE YAYIMLADIĞI MESAJINDA, BAYRAMLARIN BİRLİK VE BERABERLİK DUYGULARINI PEKİŞTİREN, MANEVİYATIN YOĞUN YAŞADIĞI GÜNLER OLDUĞUNU BELİRTTİ.
SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, maneviyatın yoğun yaşadığı günler olduğunu belirtti.
Dr. Kileci, mesajında bayramların, çocuklar için neşe kaynağı, yetişkinler için geçmişle geleceğin buluştuğu, yeni anıların oluşturulduğu değerli zamanlar olduğunu anımsattı. Koronavirüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı’nın da salgın riski kurallarına uygun kutlanacağına vurgu yapan Dr. Kileci, “Bayramı sevdiklerimizle çok fazla bir araya gelemeden ancak aynı yoğun duygular içerisinde kutlayacağız. Sağlığımızın ve mutluluğumuzun yerinde olduğu bayramlarda bir arada olmak dileğiyle, Kurban Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
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