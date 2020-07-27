SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Kileci’den bayram mesajı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, maneviyatın yoğun yaşadığı günler olduğunu belirtti.

Dr. Kileci, mesajında bayramların, çocuklar için neşe kaynağı, yetişkinler için geçmişle geleceğin buluştuğu, yeni anıların oluşturulduğu değerli zamanlar olduğunu anımsattı. Koronavirüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı’nın da salgın riski kurallarına uygun kutlanacağına vurgu yapan Dr. Kileci, “Bayramı sevdiklerimizle çok fazla bir araya gelemeden ancak aynı yoğun duygular içerisinde kutlayacağız. Sağlığımızın ve mutluluğumuzun yerinde olduğu bayramlarda bir arada olmak dileğiyle, Kurban Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.