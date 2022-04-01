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SANKO Üniversitesi akademisyenleri Yavuzeli ve Araban’da

SANKO Üniversitesi akademisyenleri Gaziantep’in Yavuzeli ve Araban İlçelerinde düzenlenen iki ayrı etkinlikte üniversite adayları ve eğitimcilerle bir araya geldi.

GAZİANTEP 01.04.2022, 10:57
SANKO Üniversitesi akademisyenleri Yavuzeli ve Araban’da

SANKO Üniversitesi akademisyenleri Gaziantep’in Yavuzeli ve Araban İlçelerinde düzenlenen iki ayrı etkinlikte üniversite adayları ve eğitimcilerle bir araya geldi.

Yavuzeli Rumkale Toplantı Salonu ve Araban Kongre ve Sergi Salonu’nda düzenlenen etkinliklerde konuşan SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tuba Denkçeken, her türlü imkana sahip Gaziantep’in, üniversite okumak için ideal bir şehir olduğunu söyledi.

Tıp Fakültesinde eğitimin 6 yıl sürdüğünü anımsatan Doç. Dr. Denkçeken, “Bu yıl üçüncü dönem mezunlarımızı vermeye hazırlanıyoruz. İlk yılki mezunlarımızdan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda aldığı yüksek puan ile Gaziantep birincisi çıkardık” dedi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki eğitime ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Denkçeken, “İlk senelerde temel bilimler dersine eğitimlerimiz başlıyor. Temel bilim dersleri olarak anatomi, biyofizik, biyokimya, fizyoloji gibi dersleri veriyoruz. Bu derslerin her birinin özel laboratuvarı bulunmaktadır” diye konuştu.

“Örneğin Anatomi dersinde kadavra laboratuvarı var. Kadavra üzerinde tüm inceleme yapılabiliyor. Anatomi dersinde bunları uygulamak bir öğrenci için çok önemlidir” diyen Doç. Dr. Denkçeken, şöyle devam etti:

“Çünkü hastanın bütün anatomik detayını öğrenebiliyor. Devlet üniversitelerinde kadavra imkanı daha az ve öğrenci sayısı fazla olduğu için kadavra eğitimini birebir alamıyorlar. O yüzden artımız var.

Ayrıca simülasyon laboratuvarımızda hastayla aynı tepkileri veren, öğrencilerimizin hastadan önce temas ettiği çok az üniversitenin sahip olduğu üç adet simülasyon maketine sahibiz.

Dördüncü sınıftan itibaren öğrencilerimiz hastanemizde eğitimlerine devam ediyor. Dördüncü ve beşinci sınıflarda stajyer olarak derslerini iyice pekiştiren öğrencilerimiz, altıncı sınıfta bilgi birikimiyle intörn olarak hasta, muayene ve ilaç konularında eğitimlerini tamamlıyorlar.”

Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı ise beslenmenin önemini ve diyetisyenin bu konudaki sorumluluklarına değindi.

Kendilerini tercih eden öğrencilerin, akredite olmuş bir bölümde eğitim almanın ayrıcalıklarını yaşayacaklarına vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, diyetisyenliğin tanımını yaparak, verdikleri eğitimleri, mesleğin bağlı olduğu dernekleri, bölümün çalışma alanlarını, istihdam olanaklarını, kurum iş birliklerini paylaştı.

Öğrenciler ile düzenledikleri bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerden de örnekler veren Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, akademik kadro, mezunlar ile yapılan etkinlikler, mezun olduktan sonraki süreçte öğrencilerin çalışma alanlarını anlattı.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ da bölümün bölgedeki ilk tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü olduğuna dikkat çekti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin yatak kapasitesi başta olmak üzere birçok noktada tek çatı altında ülkemizin en büyük özel hastanesi olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi İkidağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Radyoloji bölümümüzde son teknolojik cihazlarla tüm radyolojik incelemeler yapılmaktadır. Güçlü akademik kadromuzla, bölümümüzdeki öğrencilere radyografi, mammografi, BT, MRG, kemik mineral dansiometresi gibi temel ve sofistike radyolojik incelemeleri uygulama becerisi kazandırmaktır. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme teknikerlerine çok fazla ihtiyaç bulunmaktadır.

Mezunlarınızın tüm radyolojik tanı ve tedavi ünitelerinde, üstün bilgi ve beceriye sahip olarak görev yapmalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduklarında özel ve kamu kuruluşlarındaki radyoloji ve nükleer tıp bölümlerinin yani sıra, özel görüntüleme merkezlerinde görev yapabileceklerdir.”

Öğr. Gör. Emine Baş

Hemşirelik Bölümünden Öğr. Gör. Emine Baş, hemşirelik mesleğinin tarihinin çok eskilere uzandığını ve geçmişten günümüze çok yol kat ettiğini bildirdi.

Hemşirelerin pandemi sürecinde en ön saflarda mücadele ettiğinin altını çizen Öğr. Gör. Baş, özetle şunları kaydetti:

“Hemşirelik bölümü mezunlarının çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır. Koruyucu, tedavi ve rehabilite edici tüm sağlık hizmetleri alanlarında çalışabilmektedirler. Mesleğin kendine özgü (iç hastalıklar hemşireliği, kadın, çocuk sağlığı hemşireliği vb.) uzmanlaşma alanları bulunmaktadır. İlgili alanda yüksek lisans eğitimini tamamlayan hemşireler uzman hemşire unvanı almaktadır.”

Öğr. Gör. Burcu Bağcı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Öğr. Gör. Burcu Bağcı, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde verilen eğitim, laboratuvarlar, klinik uygulama alanları, mesleki istihdam olanakları ile ve akademik kadro hakkında bilgilendirme yaparak öğrencileri mesleğe davet etti.

Öğr. Gör. Bağcı, ayrıca SANKO Üniversitesi’nin öğrenciler için sağladığı ayrıcalıklarından, iş olanaklarından, SANKO Üniversitesi Hastanesinin avantajlarından örnekler sundu.

Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl ise SANKO Üniversitesi’ne öğrenciler ve aileler tarafından gösterilen yoğun ilgi için teşekkür ederek, bunların nedenlerine değindi.

Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Recep İncesu’nun da katıldığı kariyer gününde SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Neslihan Erkenek, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Gülçin Uludağ, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Hümeyra Ulukuş eğitim aldıkları bölümlerle ilgili paylaşım yaptı.

Kariyer günleri öğrencilere armağan takdimiyle son buldu.

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