SANKO Üniversitesi Adıyaman’da kariyer günü düzenleyecek

SANKO Üniversitesi akademisyenleri, “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü kapsamında Adıyaman’da eğitimciler ve öğrencilerle bir araya gelecek.

SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Prof. Dr. Nazan Tugay ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Prof. Dr. Nurten Budak, adaylara bölümlerini tanıtarak, mesleki bilgilerle ilgili paylaşımlar yapacaklar.

Kariyer günü, 21 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da Adıyaman Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.