SANKO Üniveristesi Tıp Fakültesi mezunu Uncuoğlu’nun başarısı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Tıp Fakültesinin ilk mezunlarından Dr. Furkan Uncuoğlu’nun, ÖSYM tarafından bu ay yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (TUS) aldığı yüksek puan ile Gaziantep birincisi olarak büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ile Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Dr. Uncuoğlu’nu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

SANKO Üniversitesi’nin kuruluş amacının insana hizmet olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Bu amacı yerine getirmek için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Ne mutlu bizlere ki bu çabalarımız karşılıksız kalmıyor” dedi.

“TUS Gaziantep 1’incisi olan Dr. Uncuoğlu’nun başarısı, çabalarımızın karşılıksız kalmadığının da ifadesidir” diyen Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti, “Öncelikle genç meslektaşımı ve bu başarıya büyük katkısı olduğuna inandığım tüm akademik ve idari görevdeki arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Önümüzdeki yıllarda daha yüksek başarılara ulaşabileceğimize dair inancım tamdır” dedi.

Dekan Prof. Dr. Akkın

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Akkın da fakültenin geçen akademik yılın sonunda verdiği ilk mezunların Türkiye sağlık ordusuna katılarak görev yerlerinde başarıyla çalışmalarını sürdürdüklerine vurgu yaptı. Hocaları olarak hepsiyle gurur duyduklarına dikkat çeken Prof. Dr. Akkın, “SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak tıp eğitimi yolcuğumuza başladığımız 2014 yılında aramıza katılan ilk öğrencilerimizden ve fakültemizin ilk mezunlarından Dr. Furkan Uncuoğlu, mezuniyet öncesi eğitimi sırasında ortaya koyduğu örnek tıp öğrenciliği ve çalışkanlığının yanı sıra mezuniyet sonrası eğitim için göstermiş olduğu üstün başarısıyla da hepimizi ayrıca gururlandırmıştır” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Akkın, konuşmasının ardından Dr. Uncuoğlu’na bir kitabını armağan edip başarılarının devamını temenni etti.