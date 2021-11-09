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SANKO Tekstil’in Türkiye’nin en büyük çatı güneş enerjisi santrali projesinin açılışı cumhurbaşkanı tarafından yapıldı

Türkiye’ de bugüne kadar çatıda yapılan en büyük GES projesi olma özelliğini taşıyan SANKO Holding’e ait GES Projesi işletmesinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

GAZİANTEP 09.11.2021, 19:19 09.11.2021, 22:10
SANKO Tekstil’in Türkiye’nin en büyük çatı güneş enerjisi santrali projesinin açılışı cumhurbaşkanı tarafından yapıldı

Türkiye’ de bugüne kadar çatıda yapılan en büyük GES projesi olma özelliğini taşıyan SANKO Holding’e ait GES Projesi işletmesinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

SANKO Holding bünyesindeki SANKO Tekstil İşletmeleri’nin Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren iplik üretim tesislerinin çatısına yapılan ve Türkiye’nin en büyük çatı Güneş Enerjisi Santrali olma özelliğini taşıyan projenin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı tören ile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katılım sağladığı törene; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak ile Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman Ticaret Borsası Meclis Başkanı Abdullah Tutak ile Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Fırat, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Gaziantep ile Adıyaman il protokol üyeleri, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu ve SANKO yöneticileri katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, ‘’Hükümet olarak gerek ülkemizin artan enerji ihtiyacını gerekse küresel ekonomik görünümünü dikkate alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2017 yılında açıkladığımız milli enerji ve maden politikası bu süreçte bizlere ve enerji sektörümüze rehberlik ediyor. Daha çok yerli, daha çok yenilebilir şiarıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızın hedefi, enerji ihtiyacımızı yerli ve milli imkanlarla sürekli, kaliteli ve uygun fiyatlarla karşılamaktır. Bunun için yenilebilir enerji kaynaklarının enerji sepetimizdeki payını devamlı yükseltiyoruz. Türkiye’nin çatıda yapılan en büyük güneş enerjisi santrali projesini bugün resmen hizmete alıyoruz.

Enerji sektörümüze güç katacak bu önemli yatırımın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeline inanan yatırımcılarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum’’ dedi.

“Projemiz, Türkiye’ de bugüne kadar çatıda yapılan en büyük GES projesi olma özelliğini taşıyor”

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Holding olarak tüm faaliyetlerinde çevrenin korunması ve doğal kaynak tüketiminin azaltılması bilinciyle hareket ettiklerini ve bu kapsamda yenilenebilir enerji projelerinden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken tesis hakkında da bilgi verdi;

“GES panellerimiz SANKO Tekstil’in Adıyaman işletmelerinin toplam 132 bin 500 m2 alana sahip çatılarına kuruldu. Türkiye’ de bugüne kadar çatıda yapılan en büyük GES projesi olma özelliğini taşıyan projemizde 37 bin 776 adet 390 watt lık paneller kullanıldı. Bu paneller ile 14,73 MWp / 12,70 MWe kurulu güç elde edilecek ve Sanko Tekstil Adıyaman İşletmelerinin yıllık elektrik ihtiyacının 20 milyon kwh i inşa edilen çatı GES’te üretilecek elektrik ile sağlanacak. Projemize destekleri için öncellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Bakanımıza ve Bakan Yardımcımıza, değerli konuklarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, yatırımımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Projede yerli kaynak kullanımına dikkat çeken Konukoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

‘’SANKO holding olarak sürdürülebilir yaklaşımımız doğrultusunda iş süreçlerimizdeki en önemli şey enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji ve yerli kaynak kullanımı. Bu doğrultuda Çatı Güneş Enerjisi Santrali projemizde yerli kaynak kullanımına özen gösterdik. Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretimi ve yerli kaynak kullanımı konusuna desteklerimiz devam edecek.”

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