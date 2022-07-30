SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi

Ressam Semra Ulusoy, doğadan topladığı kuru ağaç dalları, seramik kuşlar ve üç boyutlu rölyeflerle bir araya getirip hazırladığı eserlerini SANKO Sanat Galerisi’nde sergileyecek.

Ulusoy, 1-31 Ağustos tarihleri arasında açık kalacak 4’üncü kişisel sergisinde 54 eserin yer alacağını söyledi.

Kuşların kendisine özgürlüğü ve mutluluğu anımsattığı için dekoratif kuş evi sergisine yöneldiğini belirten Ulusoy, “İnsanların pandemi döneminde evlerine kapandıkları süreçten sonra tekrar doğaya ve kuşlara bakarak tebessüm etmelerini, bir kuş gibi özgür olduklarını, hayatın her şeye rağmen çok güzel ve anlamlı olduğunu hatırlatmak için bu sergiyi açıyorum” dedi.

Ulusoy, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. Konya Selçuk Üniversitesi’nde Drama Eğitmenliği ve Eğitim Koçluğu sertifika programına katılan Ulusoy, eğitim alanlarıyla ilgili çalışmalar yürütmektedir.

SANKO Sanat Galerisi’nde 4’üncü kişisel sergisini açacak olan Ulusoy, yağlı boya resim goblen rölyef, kabartma, ahşap dekor aksesuar, ev tekstili, çeyiz ürünleri, takı tasarımı ve mis sabun üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Sergi açılışı 1 Ağustos Pazartesi günü saat 17.30’da yapılacak.