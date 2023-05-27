SANKO Sanat Galerisi’nde “Bir At Bir Murat” resim sergisi

Ressam Emine Özdemir, atları konu alan “Bir At Bir Murat” temalı özgün baskı resim sergisini SANKO Sanat Galerisi’nde açtı.

Emine Özdemir, 59’uncu kişisel resim sergisi açılışında yaptığı konuşmada sanatın toplumların gelişmesinde önemli rol oynadığını belirterek, “Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücü toplumları ileriye götürür” dedi.

Çalışmalarında özgün baskı tekniklerinden ağaç baskı ile linol baskı tekniğini kullandığını kaydeden Özdemir, sergide 25 eserin yer aldığını söyledi.

Eserlerinde atları işlediğini anlatan Özdemir, “Atları sadece bir hayvan figürü olarak görmüyorum. Duygusal canlılar olan atlar, benim için dostluğu, sevgiyi, sadakati ve hayatı ifade ediyor” diye konuştu.

"Gaziantep benim için çok özel bir şehir"

Her insanın yaşamının belirli döneminde farklı şehirler ve bölgelerle yolunun kesiştiğine değinen Özdemir, şöyle devam etti:

“Gaziantep Lisesi ve Gaziantep Tekerekoğlu Anadolu Lisesi’nde görev yaptım. Bu kent benim için çok özel bir şehir. Bu şehir bana sevgiyi, dostluğu ve özveriyi verdi. Gençliğimin şehri Gaziantep’te sergi açmak, yıllar sonra hatıralarım ve dostlarımla buluşmak beni çok duygulandırdı. Bu gurur ve heyecanı kelimelerle anlatmak mümkün değil. İnsan yaşamında ahde vefa çok önemlidir.

Nerede olursak olalım yaşadığımız yerleri güzelleştirmek için mücadele etmeliyiz. Bu bizim insanlık görevimiz. İnsan geçmişini unutmamalı, temelleri sağlam bir geleceğin yolu geçmişimizi iyi bilmekten geçiyor. Daha güzel bir yaşam ve huzurlu bir gelecek için her birey üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme gayretinde olmalıdır. Bu nedenle Gaziantep benim ve ailem için çok özel şehirdir.”

SANKO Holding kurucusu merhum Sani Konukoğlu’nun Gaziantep ve ülke sanayisinin gelişimine büyük katkılar sunduğunu hatırlatan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Merhum Sani Bey hem Gaziantep hem de ülke sanayisinin gelişimine büyük emekler verdi. Sani Bey’den aldığı bayrağı daha ileriye taşıyan, vatanını milletini seven bir Konukoğlu Ailesi var.

SANKO Sanat Galerisi seçiçi kurulu üyesi Aslı Özen’e, galeri yönetimine ve sanata sunduğu katkıyı biz sanatçılara yürekten hissettiren Konukoğlu Ailesine şükranlarımı sunuyorum.”

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk de SANKO Sanat Galerisi’nin aktif çalışan, seçkin sanatçılara ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, “Gaziantep’te kaliteli eserlere ev sahipliği yapması bakımından kültür ve sanatın gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir” ifadelerini kullandı.

SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek ise pandemi ve deprem süreci nedeniyle zor günlerden geçildiğini, böylesi dönemlerde sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inandıklarına dikkat çekti.

Çiçek, SANKO Sanat Galerisi’nin sanatçılar ile sanatseverlerin buluşma noktası olan ve Türkiye’de önemi bilinen bir sanat merkezi olduğunun da altını çizdi.

Konuşmaların ardından Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, SANKO Holding tarafından bastırılan “Zeugma” isimli yayını, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ise annesi Akten Köylüoğlu’nun “Kadim Şehir Gaziantep”, “Hayatlı Evlerin Mutlu Çocukları” ve “Küçüklere Masallar” isimli kitaplarını Özdemir’e takdim etti.

Sergi açılışına, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammed Aliyev, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım, Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Karakuzulu, Yönetim Kurulu Üyeleri, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

Özdemir’in “Bir At Bir Murat” isimli özgün baskı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 9 Haziran 2023 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Emine Özdemir

Emine Özdemir, 1957 yılında Amasya’da doğdu. 1980 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. 1989- 1996 yılları arasında Gaziantep’te görev yaptı. Öğretmenlikten 2002 yılında emekli olan Özdemir’in, resim alanında sekiz ödülü bulunuyor, pek çok eseri de sergilenmeye değer görülmüştür. Sanatçının, yurt içinin yanı sıra Bulgaristan, Brezilya, Yunanistan, Sırbistan, Tunus, Japonya, Çin, Polonya, Finlandiya, İran, Arnavutluk, Fas, Litvanya, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Mısır, Lübnan, Macaristan ve daha birçok ülkede eserleri müze ve koleksiyonlarda bulunmaktadır.

Sanatçı, eserlerinde ustaca ve titizlikle olgun renkler kullanarak formlarda estetik bir yapı oluşturmaya çalışmıştır. Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği üyesi olan Özdemir, Finlandiya Uluslararası Sanatçılar Birliği üyesidir. İstanbul Exlibris ve GESAM üyesi olan sanatçı, Uluslararası İzmir Özgün Baskı Teknikleri Platformu başkanlığı görevini de yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesi olan sanatçı, İzmir Güzelbahçe’de bulunan atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.