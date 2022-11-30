SANKO Sanat Galerisi’nde ‘Anadolu’dan Görünüler’ resim sergisi

Ressam Tolga Boztoprak’ın tuval üzerine yağlı boya ve akrilik tekniğiyle hazırladığı eserlerini SANKO Sanat Galerisi’nde sergilenecek.

Boztoprak, 2-23 Aralık tarihleri arasında açık kalacak ‘Anadolu’dan Görünüler’ isimli 21’inci kişisel resim sergisinde 21 eserin yer alacağını söyledi. Çalışmalarında insanla ilgili ve o insanın içinde yaşadığı doğayı resmettiğini belirten Boztoprak, “Yaşamına ve yaşadığı yerlerle ilgili anlamlandırmaya çalıştığım her şeyi, kendi gördüğüm biçimde resmetme çabasındayım” dedi.

Eserlerini Gaziantepli sanatseverler ile buluşturacağı için büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Boztoprak, şunları kaydetti:

“Konum dolayısıyla Anadolu’ya hayranlığım gizlenemez. Gaziantep de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin gözbebeğidir. Daha önce Kahramanmaraş Türkoğlu’nda bir çalıştaya katılmış doğayı resmetme imkanı bulmuştum. Halkla bir araya gelip bu güzel memleketin güzide insanlarıyla sergide buluşmak beni mutlu edecek. Kayıt aracınıza neyi yüklerseniz onu dinlersiniz. Bu yükleme gezdiğiniz gördüğünüz tüm görseller tablolarınızda kendini gösterir. Bir sonraki sergimde Gaziantep’ten izlerler dolu bir sergi olacağı kanısındayım.”

Ressam Boztoprak, tüm sanatseverleri sergi açılışına ve sergiyi ziyarete davet etti.

Boztoprak’ın kişisel sergisi, 2 Aralık Cuma günü 17.30’da SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Tolga Boztoprak

Tolga Boztoprak, 1970 yılında Kars’ta doğdu. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Boztoprak, 2022’de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Sosyal gerçekçiliği ile öne çıkan sanatçı, genellikle mekansızları ele almakta ve sıkıştırılmış sosyal çöküş manzaralarını, kültürel bölünmeleri, farklı yaşam biçimlerini, figürler üzerinden gözlemleyerek tuvallerine yansıtıyor. Boztoprak’ın son dönem çalışmaları peyzajlar üzerinde yoğunluk kazanmıştır. Sanatçı, 18 kişisel sergi açmış, çok sayıda karma sergiye, workshoplara ve sanat fuarlarına katılmıştır, Trakya Üniversitesi, Ümraniye Belediyesi Resim Yarışması ve Bakırköy Belediyesi Resim Yarışmaları başta olmak üzere ulusal çaptaki yarışmalarda 4 ödül kazanmıştır.

Boztoprak, Avcılar’da bulunan Toprak Resim Atölyesi’nde çalışmalarını devam ettiriyor.