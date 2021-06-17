SANKO Park,Türkiye’de bir ilke imza attı

“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, yine bir ilke imza attı ve Türkiye’de yerinde aşı uygulaması gerçekleştirilen ilk AVM oldu.

Esas Gayrimenkul’ün yönetimini üstlendiği Sanko Park AVM, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda,"yerinde aşı" istasyonu kabul edildi ve uygulamaya ev sahipliği yaparak sektörde bir ilki gerçekleştirdi.

Perakende sektörü ve AVM’lerin üstlendikleri rol açısından çok önemli olan bu karar sonrası Sanko Park içerisinde belirlenen alanda bakanlık protokolüne uygun olarak aşılama çalışmaları başlatıldı. İlk aşı SankoPark Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu’ya yapıldı.

Prof. Dr. Hüseyin Altaş

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, konuya ilişkin açıklamasında, “AYD çatısı altındaki AVM’ler, Sağlık Müdürlükleri ile görüşerek, Sağlık Bakanlığı ve Sayın Bakan Fahrettin Koca önderliğinde başlatılan Covid-19 aşılama kampanyasına lokasyon göstererek her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etmişlerdir” dedi.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü’nün izni ile Gaziantep Sanko Park AVM’nin, aşı istasyonlarından biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Altaş, “Sırada Van ve ardından diğer kentlerde yine Sağlık Müdürlüklerinin izniyle AVM’lerin aşılama merkezleri olarak da halkımıza hizmet vermelerini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Nevzat Yavan

Esas Gayrimenkul Varlık Yönetim Lideri Nevzat Yavan ise pandemiye karşı verilen her türlü mücadelede yer aldıklarını anlatarak, “Burda Sağlığınız Esas uygulamamız doğrultusunda, aşılama sürecine katkı sunma amacıyla, AVM’lerisürece dahil ediyoruz” diye konuştu.

Yönetimini gerçekleştirdikleri Sanko Park’ın, Gaziantep’teki aşılama istasyonları arasına katıldığına vurgu yapan Yavan, “Sektörümüz için ilk olma özelliğini taşıyan bu uygulama sayesinde Sanko Park’a gelen Gaziantepliler, AVM içerisindeki aşı istasyonunda aşılarını olabilecek. Sahip olduğumuz emek ve birikimi toplumsal yarar doğrultusunda kullanmaktan mutluluk duyuyoruz. AVM ekiplerimiz ile birlikte, faaliyet gösterdiğimiz şehirlere değer katma konusundaki çabalarımızı sürdürüyoruz.”