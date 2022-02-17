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SANKO Park AVM’de 2’nci kitap fuarı başladı

Gaziantep’in eğlence ve sosyal yaşam merkezi Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde, 2’nci Kitap Fuarı, kitapseverler ile buluştu.

GAZİANTEP 17.02.2022, 10:16
SANKO Park AVM’de 2’nci kitap fuarı başladı

Gaziantep’in eğlence ve sosyal yaşam merkezi Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde, 2’nci Kitap Fuarı, kitapseverler ile buluştu.

Türk ve dünya klasikleri, tarih, felsefe, bilim, edebiyat, mitoloji, kişisel gelişim, yeni çıkanlar, çok satanlar ve birçok renkli çocuk kitabının yer aldığı fuara, Gaziantepli kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Anayurt Yayın Grubu Genel Koordinatörü Ersin Cengiz, 100’ü aşkın yayınevinin üç bine yakın çeşidini Gaziantepli kitapseverlerle ile buluşturduklarını söyledi.

Türkiye’de kitap okuma oranının her geçen gün yükseldiğini dile getiren Cengiz, “İnsanlar artık okumaya önem veriyor. Fuarın ilk günü olmasına rağmen kitapseverlerin ilgisinden gayet memnunuz. Okumaya ilginin yüksek olması bizleri mutlu ediyor. Ülkemizde kitap okuma oranının yükselmesine katkı sunmaktan memnunuz” dedi.

Sanko Park’ın kitap okumaya teşvik eden fuara ev sahipliği yapmasının önemine değinen Cengiz, “Kitap satışlarımız 5 TL’den başlıyor. İnsanlar 10 TL’ye kitap alıp kütüphanesine zenginlik sağlayabiliyor. Her yaşa hitap eden kitapları Sanko Park’ta Gaziantepli kitapseverlerin beğenisine sunduk. Böylesi anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapan Sanko Park AVM yönetimine teşekkür ederim” diye konuştu.

Kitapseverler fuardan memnun

Fuarı çocuğuyla ziyaret eden Hatice Şahan, “Çok güzel bir etkinlik olmuş. Özellikle çocuklar açısından iyi düşünülmüş örnek bir organizasyon. Fuarda hem çocuklar hem de yetişkinler için çok sayıda kitap var. Kitap okuma alışkanlığı hem bireylerin gelişimi hem de ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bir anne olarak çocuklarımı okumaya teşvik ediyorum. Bu güzel organizasyona emek veren herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Hüseyin Demir ise ailesiyle kitap fuarına geldiğini belirterek, “Kitap okumayı çok seviyorum. Fuarı ve buradaki kitapları çok beğendim. Okumak istediğim kitapları aldım. Çok mutu oldum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Gaziantep’in en önemli kültür etkinliklerinden olan ve 100’ü aşkın yayınevinin yer aldığı kitap fuarı, Sanko Park ana etkinlik alanında 4 Mart Cuma gününe kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

SANKO PARK

“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park’ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor. Sanko Park’ta dünyaca ünlü markaların yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.

4.271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezinde gençlere nezih ortamda zaman geçirme imkânı sunuluyor. 1.600 m2 alanda hizmet veren ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenlere hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir. Galeride etkinliklere pandemi dolayısıyla ara verildi.

1.200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

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