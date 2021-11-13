SANKO Park 15’inci yöresel ürün günleri

Gaziantep’in alışveriş merkezi Sanko Park, Türkiye’nin dört bir yanından gelen firmaların ürünlerinin tüketiciye ulaştırıldığı ‘Yöresel Ürün Günleri’nin 15’incisine ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep’te ilk olarak 2017 yılında Sanko Park AVM’de düzenlenen ‘Yöresel Ürün Günleri’ yoğun ilgi görüyor.

Sanko Park Ana Etkinlik alanında, Türkiye’nin dört bir yanından doğal lezzetlerin bir arada sunulduğu ‘Yöresel Ürün Günleri’, sosyal mesafe ve hijyen standartları dikkate alınarak, 12-21 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

‘Yöresel Ürün Günleri’nde; Adana, Adıyaman, Afyon, Aydın, Ankara, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, İzmit, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak’tan 23 katılımcı firma Türkiye’nin yöresel lezzetlerini Gazianteplilerle buluşturuyor.

Kayseri’ye özgü pastırma, sucuk ve gilaburu suyu

Sanko Park’ın düzenlediği yöresel ürün günlerinde Kayseri’ye özgü lezzetleri Gazianteplilerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu belirten Divan Pastırma Sucuk Sahibi Metin Sözduyar, el yapımı mantı, pastırma, sucuk ve gilaburu suyu başta olmak üzere 15 farklı ürünü tüketiciyle buluşturduklarını bildirdi.

Gaziantep’i çok sevdiğini dile getiren Sözduyar, “Gaziantep halkını ve Sanko Park’ı çok seviyoruz. İnsanlar buraya gezmekten ziyade alışveriş yapmaya geliyor. Tamamı kendi üretimimiz olan ürünleri tüketicilerle buluşturmamıza olanak sağlayan Sanko Park yönetimine teşekkür ederim” dedi.

Doğal bal ve Propolis Sivas Uzunyayla’dan

Balcı Ali Yetkilisi Salim Yazır, Sivas Uzunyayla bölgesinde bin 780 rakımda ürettikleri doğal kekik balı ve propolis başta olmak üzere doğal bal çeşitlerini halkın tüketimine sunduklarını söyledi.

Uzunyayla balının doğallığıyla ün yaptığını anlatan Yazır, Türkiye’nin dört yanından getirilen lezzetlerin sunulmasının tüketici için büyük avantaj olduğunu ifade etti.

Meşhur Adana şalgamı, yerli susam, tahin ve hünkar lokumu

Kubat Tahin İşletmecisi Ömer Kubat ise Adana’dan geldiğini ve Sanko Park Yöresel Ürün Günleri’nin tamamına katıldığını dile getirdi.

Özel topladıkları yerli susamlardan üretilen doğal tahinlerin yanı sıra, Hünkar lokumu, Adana sucuğu, şalgam başta olmak üzere 15 çeşit doğal ürün sattıklarını vurgulayan Kubat, Gazianteplilerin şekerleme, helva ve fıstıklı ürünlere özel ilgi gösterdiğini ve ilgiden memnun olduğunun altını çizdi.

Gümüşhane’nin doğal pekmezleri beğeni topluyor

Gümüşhane’den geldiğini ve yöresel ürün günlerinin tamamına katıldığını vurgulayan Türkdönmez Gıda Sahibi Yeter Türkdönmez, kozalak pekmezi, damla sakızı, nane pekmezi, karadut özü, keçiboynuzu özü gibi farklı lezzetleri Gazianteplilerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Ürünlerinin büyük beğeni topladığını ve satışlardan memnun olduğunu aktaran Türkdönmez, “Geçen yıl pandemi nedeniyle işlerimiz istediğimiz gibi olmadı fakat bu yıl memnunuz” şeklinde konuştu.

Yöresel ürün günlerinin ticari kazanımın yanı sıra, Türkiye’nin kültürel zenginliğini tanıma ve dostluklar edinme anlamında da katkı sunduğunu dile getiren Türkdönmez, “Burada hem ürünlerimizi satıyoruz hem de Türkiye’mizin farklı bölgelerinin kültürlerini ve yöresel lezzetlerini daha yakından tanıyoruz. Gaziantep’i çok seviyoruz ve çok güzel dostluk bağları da kurduk” ifadelerini kullandı.

Trabzon’un eşsiz ürünleri de tazgahta yerini aldı

Meşhur Trabzon ekmeği, terayağı, tulum peynir, Kars kaşarı, mısır unu, şeker fasulyesi ve çay da yöresel ürün günlerinde tüketicilerin yoğun ilgisini görüyor.

Trabzon Vakfıkebir İskenderoğlu Süt Ürünleri Yetkilisi Muhammet Dilli, “Trabzon’dan getirdiğimiz 27 çeşit ürünü adeta her birisi gerçek gurme olan Gaziantep halkıyla buluşturuyoruz. Kendi evimizde yemediğimiz hiçbir ürünü tezgaha koymuyoruz. Gaziantep’i çok sevdik yöresel ürün günleri sayesinde hem ticaretimizi yapıyoruz hem de çok güzel dostluklar ediniyoruz. Bu olanağı sağlayan Sanko Park AVM yetkililerine teşekkür ederim” diyerek mutluluğunu paylaştı.

Samimi sohbetlerin vazgeçilmezi kahveler komşu il Adıyaman’dan

Sanko Park Yöresel Ürün Günleri’ne Adıyaman’dan geldiğini ve ilk kez katıldıklarını belirten Dr. Coffee Yetkilisi Mahmut Gümüş, “Türk kahvesi, dibek, menengiç ve filtre kahve gibi özel kahve çeşitlerimizi Gaziantepli vatandaşlarımızla buluşturduk. İlgiden memnunuz” ifadelerine yer verdi.

SANKO Park

“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127 bin 489 m2 inşaat alanı ve 56 bin 144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park’ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor.

Sanko Park’ta birçok marka karmasının yanısıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.

Sanko Park’ta, 3 bin 389 m2 alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları’nda vizyondaki filmler gösterime alınırken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkânı sunuluyor. Bin 600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir. Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.