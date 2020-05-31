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SANKO Park 1 Haziran’da yeniden açılıyor

SANKO PARK 1 HAZİRAN’DA YENİDEN AÇILIYOR

SANKO Park 1 Haziran’da yeniden açılıyor

SANKO PARK 1 HAZİRAN’DA YENİDEN AÇILIYOR

31 Mayıs 2020 Pazar 09:57
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SANKO Park 1 Haziran’da yeniden açılıyor

Gaziantep’in sosyal yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, 1 Haziran’da yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (COVID-19) salgını risklerine karşı alınan önlemler kapsamında 21 Mart tarihinde hizmetine bir süreliğine ara veren Sanko Park Alışveriş Merkezi, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge koşullarına uygun olarak 1 Haziran tarihinden itibaren 10.00-22.00 saatleri arası yeniden hizmet verecek.

Açılış süreci için yetkili otoritelerin önerileri doğrultusunda hazırlıklarını tamamlanan Sanko Park Alışveriş Merkezi, bu süreçte gerekli önlemleri en üst düzeyde alarak ziyaretçilerine sağlıklı ve güvenli alışveriş keyfi sunacak.

SANKO Park

2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127 bin 489 m2 inşaat alanı ve 56 bin 144 m2 kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza bulundurmaktadır.

Sanko Park’ta birçok markanın yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.

Sanko Park’ta, 3.389 m2 alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları’nda vizyondaki filmleri takip ederken, Play Park tarafından işletilen 4.271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuluyor. 1.600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2019 yılına kadar toplamda 450’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 260 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

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