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SANKO okullarının yüzme başarısı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Gaziantep’te düzenlenen “Küçükler Türkiye Şampiyonası”na okulumuz barajları geçen iki sporcuyla katıldı.

GAZİANTEP 13.07.2021, 10:13
SANKO okullarının yüzme başarısı
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Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Gaziantep’te düzenlenen “Küçükler Türkiye Şampiyonası”na okulumuz barajları geçen iki sporcuyla katıldı.

Yarışmada, SANKO Okulları sporcularından Beril Tanrıtanır 200 metre “Sırtüstü Stilde” ilk sekizde yer alarak altın madalya kazanırken, Ali Emre Simitçi “Best Time” derecesi yaparak önemli bir başarı sağladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.
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