SANKO Okulları’nın TÜBİTAK başarısı ödül getirdi

SANKO Okulları, TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finallerinde elde edilen ikincilik ve teşvik dereceleri nedeniyle Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) tarafından düzenlenen “GAGİAD XII. Ödül Töreni”nde “Eğitim Kategorisi”nde ödüle değer görüldü.

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende genç yetenek, bilim, basın yayın, eğitim, edebiyat, gastronomi, sanat, tiyatro sinema, spor takım, spor bireysel, sağlık, kadın girişimci, sosyal hizmetler, kültür ve çevre, yaşayan tarih, Ar-Ge, girişimci, GAGİAD özel ve GAGİAD başarı başlıkları altında 18 kategoride 23 ödül verildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Milletvekilleri Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel ve Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GAGİAD Kurucu Başkanı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve önceki dönem başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. SANKO Okulları Proje Danışman Öğretmeni Neriman Ersönmez, “Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Asansör Havalandırma Sistemi” projesiyle Türkiye ikinciliği elde eden öğrencileri Mustafa Ali Şahin, Yiğit Settar Evgülü ve Gökçe Bilge, ile “OKTE- Olana Kadar Taklit Et” projeleriyle teşvik ödülü kazanan öğrencileri Zehra Naz Meriç ve Beyza Nur Ocak, katıldıkları ödül töreninde GAGİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Özmermer’den ödüllerini aldılar.

Törene katılan SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, TÜBİTAK başarıları nedeniyle GAGİAD tarafından “Eğitim” kategorisinde ödüle layık görülmelerinin gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.