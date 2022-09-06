SANKO Okulları’nın Teknofest başarısı

SANKO Okulları, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2022 finallerine dört projeyle katıldı.

SANKO Okulları, Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz final sunum sergisine dört proje, üç öğretmen ve beş öğrencisi ile katılırken sergilenen projelerden biri de Türkiye birinciliği kazandı.

Yapay zeka desteği ile daha fazla sağlıklı uyku

SANKO Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Ertuğ Hengirmen ve Yiğit Settar Evgülü, proje danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları “Yapay Zeka Desteği ile Daha Az Apne, Daha Fazla Sağlıklı Uyku” projesi tasarladılar.

Öğrenciler, projede hastanın gece boyunca apne anını takip eden ve uyku laboratuvarlarına ihtiyacı azaltan, apne indeks hesaplaması yaparak kayıt altında tutabilen, solunumunun olması gerektiği gibi devam etmesini sağlayan yapay zeka içeren bir cihaz ve bu cihazın kontrol ettiği interaktif uyku yastığı tasarladılar.

Tasarlanan uyku yastığı, hastanın kafasının konumunu algılayabilmekte ve apne anında hastaya dönüş manevrası yaptırarak solunumun açılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda gece boyu takiple elde edilen apne index değeri istenilen doktor ile paylaşılarak, hastalık tespit ve takibinde de hız kazandırılmaktadır.

Eko sisteme destek ol robotu

SANKO Okulları Kolej öğrencisi Efe Bahçivan ve Mete Kağan Altun da proje danışman öğretmeni Mustafa Demir rehberliğinde hazırladıkları “Organik Madde Olan İnsan Saçı ile Deniz Temizleyen EKSDL (Eko Sisteme Destek Ol Robotu)” isimli proje geliştirdiler.

Projede, denizlerdeki müsilaj, petrol, atık yağ ve atık maddeleri temizlemek için organik atık malzeme olan insan saçı kullanıldı. İnsan saçının organik yapısı ile hassas sensör ve yapay zeka teknolojisi birlikte kullanılarak bir deniz robotu tasarlandı. Bu deniz robotu ile deniz, nehir ya da dere yataklarındaki yüzeylerde bulunan yağ, petrol ve müsilaj kaynaklı kirliliğin 1038 adet veri seti oluşturularak yapay zeka ile çalışan robot ile temizlenmesi sağlandı.

Yapay zeka destekli yol hasar tespit ve analiz sistemi

Ortaokul öğrencisi Ela Ersönmez ise proje danışmanı Eren Ersönmez rehberliğinde hazırladığı “Yapay Zeka Destekli Yol Hasar Tespit ve Analiz Sistemi” isimli projede hazırlanan yapay zeka destekli cihaz ile yüzde 97 doğruluk oranıyla yoldaki çukur, çökme ve hasarları tahmin edebilen ve konum olarak belediyeye ileten bir cihaz tasarladı. Bu cihaz sayesinde belediyelerin ilgili bölgeye daha hızlı müdahalede bulunabilmesi hedeflendi.

Pektin bazlı hidrojeller ile tekstil atık sularının artımı

SANKO Okulları Fen Bilimleri Öğretmeni Fatih Mehmet Günaydın tasarladığı “Pektin Bazlı Hidrojeller ile Tekstil Atık Sularının Artımı” isimli projesi ile katıldı. Günaydın’ın geliştirdiği proje, TEKNOFEST 2022 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında Türkiye birinciliği kazandı.

Projede, tekstil atık sularında bulunan ve doğaya zarar veren boyalar, pektin içeren hidrojeller ile atık sulardan emilerek geri kazanıldı. Daha sonra boyayı emmiş olan bu hidrojeller "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" doğrultusunda kağıt endüstrisinde boyar madde olarak kullanıldı.

Çalışmada kullanılan yöntemde öne çıkan en önemli özellik atık boyanın başka bir atık olan madde ile %98-99 oranında geri kazanılması ve bu kazanılan boyanın tekrar kağıt endüstrisinde yeniden üretime dahil edilmesi sağlandı. Bu sayede doğaya atık yükü oluşturmayan "Sıfır Atık" prensibine uygun bir çalışma yapıldı.

13 proje Teknofest finallerinde yarıştı

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, TEKNOFEST Karadeniz finallerine 13 proje, 24 öğrenci ve sekiz öğretmen ile katılım sağladıklarını anımsatarak, “Finallerde ilk 10’a kalma başarısı göstererek final sunumu ve ödül törenine kalan dört proje, üç öğretmen ve beş öğrencimizin bizleri ve Gaziantep’i başarıyla temsil etmesinin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Asyalı, geliştirdikleri projelerle TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapan, ödül alan ve almayan tüm öğrencilerini ve proje danışman öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

TEKNOFEST 2022’ye 81 il ve 107 farklı ülkeden 154 bini aşkın takımla, 600 binin üzerinde yarışmacı başvurmuştu.