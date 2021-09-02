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SANKO Okullarının 2021 YKS başarısı

SANKO Okulları öğrencileri, YKS yerleştirme sınavlarının açıklanması sonrasında istedikleri yükseköğretim kurumlarını kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

GAZİANTEP 02.09.2021, 09:48
SANKO Okullarının 2021 YKS başarısı

SANKO Okulları öğrencileri, YKS yerleştirme sınavlarının açıklanması sonrasında istedikleri yükseköğretim kurumlarını kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

SANKO Koleji ve SANKO Fen- Teknoloji Lisesi 2021 mezunlarından 16’sı tıp, 20’si mühendislik, 10’u iktisadi ve idari bilimler, 5’i mimarlık, 5’i diş hekimliği, 5’i fen edebiyat, 4’ü hukuk, 2’si eğitim, 1‘i eczacılık, 1’i güzel sanatlar fakültesi, 6’sı da yurt dışında üniversite kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, mezunların Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, SANKO, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Yıldız Teknik, Hacettepe, Ankara, Gazi, Sabancı ve Koç üniversitelerine yerleştirildiğini söyledi.

Vakıf üniversitelerine kayıt yaptıranların yüzde 25 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda burs kazanarak SANKO Okullarını gururlandırdığını belirten Asyalı, “Öğrencilerimizin başarıları ile gurur duyuyor, emeği geçen öğretmen ve yöneticilerimizi kutlarım. Mezunlarımıza yeni yaşamlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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