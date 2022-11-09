SANKO Okulları’nda organ bağışı bilgilendirme toplantısı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi tarafından 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası nedeniyle SANKO Okulları’nda etkinlik düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Nefroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Mehtap Akdoğan, yaptığı konuşmada organ naklinde amacın, donörün sağlığını koruyarak alıcıyı sağlığına kavuşturmak olduğunu söyledi. Doç. Dr. Akdoğan, “Organ naklinden önce ihtimali tüm durumlar açısından alıcı ve verici bilgilendirilerek, mutlaka onamlar alınır. Organ nakli ekibi, donör için en küçük bir risk gördükleri takdirde, ameliyat masası da dahil olmak üzere nakilden vazgeçebilir” dedi.

Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarının tamamına yakınının böbrek nakli için birer aday olduğunun altını çizen Doç. Dr. Akdoğan, organ temin edilemeyen hastaların diyalize alınması gerektiğini ancak uygun verici bulunduğunda naklin hemen gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Doç. Dr. Akdoğan, nakil için yaş sınırı olmadığını, hastaların fiziksel performansı ve nakle uygunluğunun önemli olduğuna dikkat çekti.

Böbrek naklinin böbrek yetmezliği olan hastanın yaşam süresi yanında yaşam kalitesi açısından çok değerli bir tedavi yöntemi olduğunu anlatan Doç. Dr. Akdoğan, şöyle devam etti:

“Böbrek yetmezliği tanısı alan hastalar, en kısa sürede organ nakil merkezlerine başvurmalıdır. Bu nakil sırasında gerçekleşebilecek riskleri azaltmak, daha da önemlisi yaşam sürelerini ve kalitelerini artırabilmek açısından önem taşımaktadır.

Böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren hastaların nakilden sonra beklenen ömürleri ortalama üç kat artmaktadır. Nakilden sonra böbrek fonksiyonlarını tekrar kaybetse de diyalize yeniden dönebilir hatta ikinci kez nakil olma şansı vardır.”

Doç. Dr. Akdoğan, akli dengesi yerinde olan, sağlıklı, 18 yaşını dolduran herkesin böbrek nakli açısından donör adayı olabileceğini sözlerine ekledi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi tarafından SANKO Okulları’nda kurulan stant yoğun ilgi gördü. Dr. Atabak Asgharvand Kashtıban’ın bilgilendirme yaptığı stantta gönüllü yönetici, öğretmen ve personelden bağışlar alındı.

Etkinliğe SANKO Okulları Liseler Müdürü Orhan Baycık ile Ortaokul Müdürü Ümit Ülger de katılım gösterdi.