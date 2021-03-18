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SANKO Okulları’nda online kariyer günleri

SANKO Okulları tarafından düzenlenen Online Kariyer Günleri programına katılan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “İnsan ülkesi ve bayrağıyla bir bütündür. Eğer ülkenizi ve bayrağınızı sevmiyorsanız hayatta başarılı olamazsınız” dedi.

GAZİANTEP 18.03.2021, 14:39
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SANKO Okulları’nda online kariyer günleri

SANKO Okulları tarafından düzenlenen Online Kariyer Günleri programına katılan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “İnsan ülkesi ve bayrağıyla bir bütündür. Eğer ülkenizi ve bayrağınızı sevmiyorsanız hayatta başarılı olamazsınız” dedi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, Lise Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından düzenlenen ‘Online Kariyer Günleri’nin konuğu oldu. SANKO Okulları 12’nci Sınıf Öğrencisi Utku Cevizli’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve Microsoft Teams üzerinden canlı yayınlanan programda SANKO’lularla buluşan Yıldırım, kariyer yolculuğunu anlatıp öğrencilere önerilerde bulundu.

İnsanın ülkesi ve bayrağıyla bir bütün olduğuna vurgu yapan Yıldırım, “Eğer ülkenizi ve bayrağınızı sevmiyorsanız hayatta başarılı olamazsınız. Bu kutsal bir değerdir. Bugün üzerimizde dalgalanan al bayrak sayesinde akşam evimizde rahat uyuyoruz. Bu ülke üzerinde al bayrak dalgalansın diye vatan toprakları için canını feda eden şehitlerimiz var” şeklinde konuştu.

Yıldırım, “Devlet baki kaldıkça ülkemiz ve huzurumuz daim olur. Ülke olarak bir noktaya gelmek istiyorsak vatan, millet, bayrak, aile gibi kutsal değerlerin bizim hasletlerimiz olması gerekiyor. Bu denklemi doğru kuran herkes her başarılı olur. Bir insanın başka türlü başarılı olma şansı yok” ifadelerini kullandı.

Sevdiğiniz mesleği yapın

İnsanların sevdikleri mesleği yapması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Ne iş yaparsanız en iyisini yapın, en iyisini yapmayacağınız bir işi yapmayın” önerisinde bulundu ve sevmeyerek yaptığı bir işte başarılı olma şansı bulunmadığının altını çizdi.

İlgi ve yeteneklerinin meslek hayatıyla örtüştüğüne dikkat çeken Yıldırım, işletme sahibi ya da firmada çalışan olunsa da sosyal ve ticaret hayatı içinde bulunulacağına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

“Dışa dönük bir yapıya sahip olmalısınız. İçine kapanık birinin hiçbir yerde başarılı olacağını zannetmiyorum. Bu da zaman içerisinde gelişme gösteren bir özellik kendi işim içerisinde yapıma uyuyor. İnsan ilişkilerim çok iyi ve ikna kabiliyetim yüksektir.”

Kendinizi geliştirmelisiniz

Öğrencilere, “önce ne yapmak istediğinize karar vereceksiniz” diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ailenizin şirketinde mi yoksa özel sektörde veya kamuda mı çalışacaksınız? Öncelikle buna karar vermelisiniz ki yönelimlerinizi ve eğilimlerinizi bu doğrultuda belirlemelisiniz. Eğer kendi işinizde çalışacaksanız hem muhasebeyi hem finansı hem de insan kaynağı yönetimini tamamen öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü hayat bir bütün ve bu şekilde devam ediyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Aksi halde üniversiteden birincilikle de mezun olsanız bunun bir sonucu yok. Sadece elinizde üniversite diplomanız olacaktır. İnsan ilişkilerinizi, kendinizi, aile çevrenizi, iş alanlarınızı, arkadaşlarınızı geliştirmelisiniz. İş yaşamı sadece kendinizle ilgili bir durum değil, aynı zamanda toplumla bütünleşmedir.”

“Merhameti yüreğinize giyeceksiniz”

“Okul insanlara çok şey katar, fakat insanın hayatta öğrenmesi gerekenler de olduğunu unutmamalıyız” diyen Yıldırım, öğrencilerin kariyer gelişimi için şu önerilerde bulundu:

“Başarılı olmak istiyorsanız her alanda merhameti yüreğinize giyeceksiniz. Merhametli ve nezaket sahibi olmayan bir insanın hiçbir zaman başarılı olma şansı yok. Çok para kazanabilirsiniz, büyük bir şirketiniz de olabilir ama toplumda saygın biri değilseniz kazandığınız para veya büyük bir şirket sizi başarılı kılmaz. Toplumun geneli tarafından merhametli, vicdanlı, nezaket sahibi, doğru ve adil insan olarak tanınmak önemli. Eğer siz adil olursanız, işinizi doğru yaparsanız, merhameti yüreğinize giyerseniz emin olun başarılı olursunuz. Arkadaşlarınızı da doğru seçmelisiniz iyi bir arkadaş sizi yaşamın her alanında başarılı kılacaktır”

“Cumhuriyetimizin kazanımları hepimizin başarısıdır”

“Bizler dünyanın tanımış olduğu en büyük lidere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sahibiz” diyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bütün kardeşlerime şunu söylemek istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Nutuk’u açık bir kez özümseyerek okumalıdır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın başarısını tasdiklediği yegane lider. Kız çocuklarımızın birey olmasının en büyük etkenlerindendir. Dünyanın birçok ülkesinden daha önce seçme ve seçilme özgürlüğünü vermiştir. Cumhuriyetimizin kazanımları hepimizin başarısıdır. Cumhuriyet çocuğu olduğumuz için bir başkasına boyun eğmeden ülkemizde kendi fikir ve irademizle işlerimizi yapıyoruz.”
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