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SANKO Okulları’nda Kariyer Günü ve Üniversite Fuarı başladı

SANKO Okulları Kariyer Günü ve Üniversite Fuarı’nda SANKO’lu öğrencilerle bir araya gelen MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, “Gençlerin çoğunluğu kendini geliştirmenin öneminin farkında değil” dedi.

GAZİANTEP 22.02.2022, 22:12
SANKO Okulları’nda Kariyer Günü ve Üniversite Fuarı başladı

SANKO Okulları Kariyer Günü ve Üniversite Fuarı’nda SANKO’lu öğrencilerle bir araya gelen MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, “Gençlerin çoğunluğu kendini geliştirmenin öneminin farkında değil” dedi.

SANKO Okulları’nda iki gün sürecek olan ve alanında uzman birbirinden değerli konukların katılacağı “Kariyer Günü ve Üniversite Fuarı” başladı. Lise Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi’nde 8, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıfların katılımıyla düzenlenen programın ilk gününde MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut, “Kariyer Planlaması, Mesleki Yönelim ve Geleceğin Meslekleri” konulu söyleşide öğrencilerle buluştu.

Sözlerine, “Gaziantep’e kebap, katmer yemeye gelmedik. Sayın Abdulkadir Konukoğlu abimize saygımızdan geldik. İnanılmaz bir iş yapıyor. Çok şanslısınız. Hem SANKO Okulları hem de SANKO Üniversitesi çok güzel işler yapıyor” diyerek başlayan Prof. Dr. Erkut, öğrencilere şu mesajı verdi:

“Çok doğru yerdesiniz umarım kıymetini biliyorsunuzdur. Çok uzun süredir ilk defa lise davetine katıldım. Normalde SANKO davet etmeseydi Gaziantep’e gelmezdim. Çok teşekkür ediyorum. Burada sunulan imkanları çok iyi değerlendirin. Laboratuvarlarınızı gördüm, çoğu üniversitede yok.”

Üniversitelerin iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt veremediğini kaydeden Prof. Dr. Erkut, “Birçok üniversite iş dünyasının ihtiyaçlarını bilmiyor. Üniversitelerde içerik odaklı eğitim veriliyor. Yetkinlik geliştirmiyorlar. Gençlerin çoğunluğu kendini geliştirmenin öneminin farkında değil” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin iş dünyasıyla temasta olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Erkut, “SANKO Üniversitesi’nde şöyle bir avantaj var. Zaten iş dünyası katkısıyla kurulmuş bir üniversite olduğundan iş dünyasından kopma lüksü yok. SANKO, MEF, Özyeğin gibi üniversiteler iş dünyasıyla nispeten iç içe ama diğer birçok üniversite iş dünyasının ihtiyaçlarını bilmiyor” değerlendirmesini yaptı.

Geleceğin meseleleri meslekleri de beraberinde getiriyor

Öğrenci kulüplerinde görev almanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Erkut, “İşverenler de bunları soruyor. Proje geliştiren, takım çalışmasında başarılı olan, öğrenci kulüplerinde aktif görev alarak bu yönlerini geliştirmeyi başaran öğrenciler yok satıyor. İyi iş bulmak çok kolay. Hangi mesleğin önü açık diye sormayın. Sizin ne istediğiniz önemlidir. Mesleğin önü açık olmaz, kişinin önü açıktır” diye konuştu.

Mutlaka bir yol planı yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Erkut, “Kendinize ne yapmayı seviyorsunuz, hangi konuda iyisiniz, nasıl para kazanabilirsiniz, dünyanın neye ihtiyacı var? sorularını mutlaka sormalısınız. Yetkinliklerinizi geliştirmelisiniz. İletişim, dinleme, grup çalışması, sunum teknikleri, zaman, stres, proje yönetimi ve planlamaya önem vermelisiniz. Kendinizi farklılaştırmalısınız” ifadelerini aktardı.

Geleceğin meselelerinin meslekleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Erkut, şöyle devam etti:

“Bütün meslekler 30 yıl içerisinde şekil değiştirecek. Şimdiki mesleklerin bir kısmı yok olacak. Kimse korkmasın yeni meslekler doğacak. Dünyanın hiçbir döneminde istihdam talebi azalmadı. Makineleşmeden, bilgisayardan, robotlardan korktuk daha fazla iş kolu doğdu. Geleceğin geçer akçesi adaptasyon ve evrilme yetkinliğidir. Evrilme kapasitesi olmayan sistemler çökmeye mahkumdur. Örneğin yaşlıların sayısı artacağından yaşlılara hizmet sunumu, yaşlıların hayatını kolaylaştıracak sanayi ve tıbbi donanım üretimleri gelişecek.”

Prof. Dr. Erkut, kendisine göre geleceğin büyüyecek sektörlerini ise temiz enerji, atık işleme (pislik temizleme), sağlık, eğitim (ikinci kariyer dahil), boş zaman yönetimi, spor, güvenlik, finansal planlama, tarım (şehirde), lojistik, inşaat, 3D baskı, nanoteknoloji, XR (AR/VR/MR), büyük veri analizi, yapay zeka, mobil uygulamalar, UI/UX), iş zekası, yazılım, siber güvenlik olarak sıraladı.

Kariyer Günü ve Üniversite Fuarı’nın ikinci gününde (yarın) ise SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülgün ve Eğitim Uzmanları Turgay Polat ile Burak Kılanç, öğrencilerle bir araya gelerek kariyer yolculuklarını anlatacaklar.

Öğrenciler, fuarda SANKO Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesİ, Sabancı Üniversitesi, TOBB Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi stantlarını ziyaret ederek üniversiteler ve bölümler hakkında bilgi alabilecekler.

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