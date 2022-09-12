SANKO Okulları’nda ilk ders zili çaldı

SANKO Okulları, 2022-2023 eğitim öğretim yılına düzenlenen törenle başladı.

Danışma Kurulu Başkanı Zeynep Konukoğlu, törende yaptığı konuşmada, SANKO Okulları’nın 21 yıldır tüm çalışmalarında aklı ve bilimi rehber edindiğini söyledi.

SANKO Okulları bahçesinde gerçekleştirilen açılış törenine okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Açılış töreni, 12. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerini tören alanına getirmesi ile başladı.

Konukoğlu, SANKO Okulları’nın köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, “SANKO Okulları gücünü ve enerjisini; şimdiye kadar emek vermiş ve vermekte olan öğretmenlerinden, yöneticilerinden, destek ekibi çalışanlarından, yıllardır bizlere güvenerek çocuklarını okulumuza emanet eden velilerinden ve bizlere ilham veren sevgili öğrencilerinden, köklü yerel değerlerinden, vizyonundan, misyonundan, sağlam temellere oturmuş kurum kültüründen, ilkelere olan bağlılığından, donanımlı fiziksel yapısı ve nitelikli kampüsünden ve desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz, aldığımız her kararda bizlere daima destek olan SANKO Holding’den almaktadır” dedi.

Yetiştirdikleri öğrencilerine köklü yerel değerleri, vatan sevgisini, milli ve manevi duyguları aşılarken; onların aynı zamanda güçlü bir dünya vatandaşı olabilmeleri ve en güncel evrensel bilgileri kazanabilmeleri için çalıştıklarını ifade eden Konukoğlu, şunları kaydetti:

“SANKO Okulları için en önemli ilham kaynağı, yüreklerimizdeki bitmek bilmez Atatürk sevgisi ve onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ilke ve değerleridir. 2022-2023 Eğitim öğretim yılının her biriniz için, zihinlerinizin evrensel bilgilerle dolduğu, yüreklerinizin milli değerler ve Atatürk sevgisi ile attığı, arkadaşlarınızla birlikte bol bol güldüğünüz ve eğlendiğiniz keyifli ve başarılarla dolu bir öğretim yılı olmasını diliyorum.”

“Öğrencilerimize yeni dönemde birçok ilki ve yeniliği sunacağız”

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı da konuşmasına, “Bilmenizi isterim ki, binalara ruh ve anlam katan içinde yaşayanlar ve orada paylaşılanlardır” diyerek başladı.

Öğrenciler, öğretmenler ve onların arasındaki keyif dolu paylaşımların okulları okul yaptığını kaydeden Asyalı, “Okullar da insanlar gibi büyür ve gelişir. SANKO Okulları da kurulduğu ilk günden bugüne sürekli gelişimi kendine ilke edinmiş 21 yıllık köklü geçmişe sahip güçlü bir eğitim kurumudur. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz sürekli gelişim ilkesi sayesinde; bugün başlayan yeni öğretim yılında da okulumuz birçok ilki ve yeniliği sevgili öğrencilerine sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Anaokulunda yeni öğretim yılı itibarıyla çift dilde eğitim sistemini (co-teaching), hayata geçirdiklerini bildiren Asyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlkokulda her geçen gün daha da zenginleştirdiğimiz PYP çalışmaları (ilk yıllar programı), ortaokulda hayata geçireceğimiz derslik sistemi, lisede Gaziantep’te ilk defa uygulanacak olan AP dersleri ve okul genelinde tüm kademelerde uygulayacağımız UNDP-Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bu yıl için akademik anlamda öğrencilerimize sunacağımız önemli yenilikler olacaktır. Fiziki anlamda da yaz boyunca kampüsümüzde birçok yenilik gerçekleştirdik. Bu değişikliklerin en önemlisi ilkokul ve ortaokul sınıflarımızın mobilyalarını daha modern ve rengarenk eğitim mobilyalarıyla değiştirmek oldu. Aynı zamanda öğrencilerimizin teneffüslerde daha keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla tüm oyun alanlarımız ve parklarımız da tamamen yenilendi. Bu değişimlere ek olarak, okulumuzun fiziki ve teknolojik alt yapısına da önemli yatırımlar yaparak güçlü fiziki yapımızı daha da geliştirdik.”

“SANKO Okulları’na emanet ettiğiniz en kıymetli varlığınız olan çocuklarınızı lider ruhlu ve yaşadığı çağa yön veren bireyler olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Asyalı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Öğrencilerimizi, eğitime ve öğrenmeye hevesli, farklılıklara saygılı, yaşadığı topluma duyarlı, iletişim yönü güçlü, özgüvenli, coşkulu, yaşama sıkı sıkıya bağlı, kendi sorunlarını tek başına çözebilen, kendi öğrenme serüvenini ve geleceğini planlayabilen, milli ve manevi değerleri güçlü, yüreği vatan sevgisiyle dolu ve en önemlisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet değerlerini özümsemiş, aydın birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmek için yeni eğitim öğretim yılına hazırız. 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve güzel okulumuza güzellikler getirmesini diliyorum.”

Tören, SANKO Okulları mezun öğrencisi Enes Bartık’ın konuşması ve birinci sınıf öğrencisi Arcan Akınal’ın okuduğu şiir ile sona erdi.