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SANKO Okulları’nda Cumhuriyet coşkusu

SANKO Okullarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü coşku dolu törenlerle kutlandı.

GAZİANTEP 29.10.2021, 15:24
SANKO Okulları’nda Cumhuriyet coşkusu

SANKO Okullarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü coşku dolu törenlerle kutlandı.

Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi’nde, pandemi koşulları dikkate alınarak yoğunluk olmaması amacıyla iki defa düzenlenen törene; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler katıldı.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Cevahir Duman, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in; milli egemenliğin, özgürlüğün ve insana saygının temeli olduğunu belirterek, “Geleceğine yön verebilmek, işini, mesleğini seçebilmek, kadın, erkek birlikte yürüyebilmek, bu zafer benim hakkım diyebilmek, farklılıklarımız zenginliğimizdir anlayışına sahip olmak, bizlere daha nice hakları veren elbette Cumhuriyet” dedi.

Duman, 29 Ekim 1923’ün, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Milletinin karakterine ve asaletine uygun olan Cumhuriyet rejimiyle bağımsızlığımızın taçlandırıldığı gün olduğunu söyledi.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışı, yönetimin kaynağının halk, halkın sesinin ise Cumhuriyet olduğunun ifadesidir” diyen Duman, şunları kaydetti: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; ‘Bu dünyadan göçerek Türk Milletine veda edeceklerin, son sözü şu olmalıdır: Benim Türk Milletine, Türk Cumhuriyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz. Bu sözler bir bireyin değil; Türk ulusu duygusunun ifadesidir. Bunu, her Türk bir parola gibi kendisinden sonrakilere artsız arasız tekrar etmekle son nefesini verecektir. Yüksel Türk, senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur.”

Duman, “Bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. İyi ki varsın Cumhuriyet, var olmalısın” diyerek sözlerini tamamladı.

Tören, Cumhuriyet oratoryosu ve korosunun ardından halk oyunları gösterisi ve okulda düzenlenen “Cumhuriyet Koşusu”nda dereceye giren öğrencilere madalyalarının verilmesiyle sona erdi.

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