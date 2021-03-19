SANKO Okullarında 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı

SANKO Okullarında düzenlenen törenle, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlandı.

Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, okulda eğitim gören öğrenciler sınıflarında, evlerinde online eğitim gören öğrenciler ise uzaktan erişimle katıldı.

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Mustafa Demir, bir Anzak Generalin sözlerine değinerek, “General, ‘savaşı kaybettik belki ama Çanakkale’de Türklerle savaşmak, bizim için üç şeye yaradı, birincisi vatanın nasıl savunulacağını öğrendik. İkincisi sayenizde sömürgeden kurtulup bağımsızlığımızı kazandık, özgür olduk. Üçüncüsü ise bu savaş sayesinde kahraman Türklerle, asil, savaşçı bir milletle tanıştık diyor” dedi.

“Bu güzel sözleri biz söylemedik, Çanakkale’de savaştığımız bir milletin generali söylüyor” diyen Demir, şöyle devam etti: “Haklarını asla ödemeyeceğimiz kahramanlarımız için başkalarının söyledikleri gibi bugün bizler de ne söylesek azdır, yeterli olmaz. Onların mübarek kanlarını kalemlerine mürekkep eden şair ve yazarlar, ağıtlarla, destanlarla o kahramanların, belki de bugün yattığı toprağı, bir mezarı dahi olmayan yiğitlerin anılarını, hatıralarını ve kahramanlıklarını diri tutmaya çalıştılar.”

Demir; Çanakkale Zaferinin tarihimizin gidişatını değiştiren çok önemli bir zafer olduğunu kaydettiği konuşmasını, Teğmen İdris Sabih’in, Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar’da şehit düşen kardeşi Asteğmen Ahmet Tevfik için yazdığı “Kardeşime” isimli şiiri okuyarak tamamladı.

Çanakkale Oratoryosunun sahnelendiği tören; SANKO Okulları öğrencilerinden Mehmet Tahir Ilgaz’ın seslendirdiği “Ah Bir Ataş Ver” şarkısının ardından, SANKO Okulları öğrencilerinden Sayhan Balaban’ın piyano, Mukaddes Miray Mavi ve Ali Cem Serindağ’ın flüt, Erencem Özbey’in kemanla eşlik ettiği Muammer Sun’un “Bozkırın Sesi” adlı eserinin seslendirilmesi ile sona erdi.